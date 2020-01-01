براندت ينضم إلى رويس في قائمة مصابين دورتموند

بعد الإصابة أمام ليفركوزن..

أعلن بوروسيا دورتموند بصورة رسمية عن إصابة لاعبه يوليان براندت وغيابه عن الملاعب لفترة ليست محددة بعد.

براندت أُصيب خلال هزيمة أسود الفيستيفاليا برباعية لثلاثة على يد باير ليفركوزن مساء السبت الماضي ضمن منافسات الدوري الألماني.

الإصابة أدت إلى خروج الدولي الألماني بعد نهاية الشوط الأول، وقد شوهد وهو يغادر باي آرينا يعرج وبدا واضحًا أن لديه معاناة حقيقية.

المزيد من الفرق

المدير الرياضي لدورتموند: لا نستطيع قتل المباريات

النادي الفيستيفالي أعلن عبر تويتر أن براندت سيغيب عن مباراة آينتراخت فرانكفورت المقبلة، والمقرر لها مساء الجمعة قبل أيام قليلة من مباراة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

ولا يُعرف إذا ما كانت الإصابة التي شُخصت على أنها تمزق في أربطة الكاحل ستحرمه من التواجد أمام البي آس جي أم أن مباراة فرانكفورت هي الوحيدة التي ستشهد غيابه.

بهذا، ينضم براندت إلى ماركو رويس المُصاب أيضًا، والذي يبتعد عن الملاعب لمدة شهر ومن المؤكد عدم تواجده أمام كتيبة توماس توخيل.

يذكر أن دورتموند يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب البوندسليجا بفارق 3 نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ، والذي يمتلك فرصة لتوسيع الفارق حال الفوز بالقمة مساء الأحد عندما يلتقي مع وصيفه لايبزيج.