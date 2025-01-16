"أنت برازيلي للغاية!".. لامين يامال يتلقى رسالة مرحة من "قدوته" نيمار

يعرف البرازيلي جيدًا كم يقدره نجم البلوجرانا

تتوالى الإِشادات بما يقدمه ساحر برشلونة الجديد، لامين يامال، لكن الإشادة هذه المرة لها وقع خاص على بطل يورو 2024، لأنها من قدوته في الملاعب.

يامال صرح مرارًا بأن قدوته في كرة القدم هو البرازيلي نيمار، والآن تأتي الإشادة من نيمار، بل الاعتراف بأنه يشبهه في أمر هام للغاية.

لامين يامال نشر صورة من احتفاله بهدفه أمام ريال بيتيس في كأس ملك إسبانيا عبر "إنستجرام" مع موسيقى برازيلية للمطرب "زي فيليبي".

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هذا الأمر دفع نيمار بنفسه للرد على يامال، قائلًا في التعليقات: "أنت برازيلي للغاية.. استمر في الرقص يا نجم" مع وجه تعبيرية ضاحكة.

وكان قد قاد يامال فريق برشلونة للفوز 5-1 على ريال بيتيس في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025 ليحجز البلوجرانا مكانه في ربع نهائي البطولة المفضلة بالنسبة له.