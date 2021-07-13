من هو براداريتش لاعب الأهلي السعودي الجديد؟

تعرف على كل ما يخص صفقة انتقال فيليب باراداريتش إلى الأهلي السعودي، وكم دفعت قلعة الكؤوس من أجله؟ وما هي قيمته السوقية؟ وما هو راتبه؟

لم يعش الأهلي موسمًا جيدًا أبدًا في 2020-21، لذلك تطمح إدارة قلعة الكؤوس إلى مصالحة الجماهير من خلال إعادة بناء فريق كرة القدم بضم نخبة من أفضل اللاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن ضمن اللاعبين الذي ضمتهم الإدارة لدعم كتيبة المدرب هاسي في الموسم المقبل هو فيليب براداريتش، في صفقة رابحة بكل المقاييس للراقي.

مسيرة طويلة للاعب البالغ من العمر 29 عامًا في ملاعب كرة القدم العالمية مع قدرة على العطاء في أعلى المستويات وحديث عن صفقة قياسية الأهلي في طريقه للقيام بها من أجله.

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إذًا، فمن هو براداريتش؟ وما هي قيمة انتقاله إلى الأهلي؟ وماذا قدم في مسيرته؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير من جول.

من هو فيليب براداريتش أحدث صفقات الأهلي؟

فيليب براداريتش هو لاعب كرة قدم كرواتي يبلغ من العمر 29 عامًا، ويلعب في مركز الارتكاز الدفاعي، ويمتلك مسيرة طويلة في كرة القدم.

لعب براداريتش لصالح ريجكا في 2015 بعد الوصول إليه من فريق بلدته سبليت، ومنه انتقل إلى كالياري.

الفريق الإيطالي أعار اللاعب إلى سبليت ثم سيلتا فيجو الإسباني وأخيرًا العين الإماراتي على مدار الموسم الماضي.

لعب براداريتش 6 مباريات على المستوى الدولي مع منتخب كرواتيا، وكان جزءًا من كتيبة المدرب زلاتكو في كأس العالم 2018، حيث لعب فقط 25 دقيقة على مدار البطولة.

ما هو سعر براداريتش؟

وفقًا لموقع Transfermark، فإن القيمة السوقية لبراداريتش تبلغ 2.7 مليون يورو.

لكن الحديث الوارد من المصادر المقربة للأهلي يشير إلى أن الراقي ضم اللاعب فقط مقابل 400 ألف يورو لقرب انتهاء عقده مع كالياري.

ما هو راتب براداريتش مع الأهلي؟

تباينت الأنباء في هذا الصدد حول الراتب الذي سيتقاضاه برادريتش مع الأهلي، وإن اتفق الجميع على توقيعه لمدة عامين حتى صيف 2023.

الصحف الكرواتية تحدثت عن راتب يبلغ 1.5 مليون يورو سنويًا، فيما خرجت تقارير أخرى من السعودية ترجح أن الراتب سيصل إلى 1.7 مليون يورو سنويًا.