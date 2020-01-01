براءة نيمار وألفارو جونزاليس من تهمة العنصرية

لا عقوبات إضافية ضد نيمار وألفارو جونزاليس

قررت اللجنة التأديبية بالدوري الفرنسي عدم معاقبة نيمار وألفارو جونزاليس على تبادلهما السباب خلال مباراة كلاسيكو فرنسا بين أولمبيك مارسيليا وباريس سان جيرمان.

واتهم النجم البرازيلي ألفارو جونزاليس لاعب أولمبيك مارسيليا بالعنصرية أثناء خروجه من الملعب بعد بطاقته الحمراء التي حصل عليها عندما صفع المدافع على رأسه في شجار حدث مع نهاية المباراة.

ومن جهتهما، قال كل من مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل ومدرب مارسيليا فيلاش بواش إنهما لم يسمعا أي إساءة عنصرية في حق نيمار أو غيره من اللاعبين خلال الشجار الذي حدث بين لاعبي الفريقين في آخر دقائق المباراة.

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وشهدت المباراة طرد 5 لاعبين وتم تطبيق عقوبة الإيقاف عليهم لسوء السلوك، مع التحقيق للتأكد من وجود سباب عنصري في حق أي من اللاعبي أم لا

ولكن النتائج التي جاءت بناء على التحقيقات أثبتت أدى عدم وجود ما يوثّق الادعاءات التي يقولها اللاعبون بشأن تعرضهم لإساءة عنصرية.

وباتالي، أدى ذلك إلى الافتقار لأسباب ملموسة للعقوبة لكلا اللاعبين. حكم قد يكون مفاجأة مع العلم أن الناديين قد عملا على الدفاع عن لاعبيهما بمقاطع فيديو داعمة.

وفتح النجم البرازيلي نيمار النار على ألفارو جونزاليس لاعب أولمبيك مارسيليا بعدما اتهمه بالعنصرية والتي تسببت في رد فعل نيمار الذي طرد على إثره.

وعن رد فعل مسؤولي مارسيلي بعد تبرئة الثنائي، فإن نادي أولمبيك مارسيليا راض عن قرار اللجنة التأديبية.

وجاء رد النادي واضحًا بأن جونزاليس ليس عنصريًا، وأي اتهام يوجه إليه في هذا الموضوع غير عادل ولا أساس له، وأن نادي مارسيليا وسيظل مناهضًا العنصرية

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يذكر أن نيمار قد حصل على البطاقة الحمراء الثامنة في مسيرته ليلة كلاسيكو فرنسا وتم إيقافه على إثرها 3 مباريات..