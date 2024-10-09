هل هذه براءة؟ حالة من الغضب تجتاح الدوري الإنجليزي بسبب مانشستر سيتي!

لا تزال القضية المتعلقة باللعب المالي النظيف محل جدل كبير

حالة من الغضب تجتاح أندية الدوري الإنجليزي، بعد الحكم القضائي الذي برأ ساحة مانشستر سيتي فيما يتصل بعديد الاتهامات المتعلقة بقواعد اللعب المالي النظيف والشفافية المالية.

وفقًا لـ" سكاي سبورتس" تواصل سيمون كليف، المستشار العام لمانشستر سيتي، مع جميع أندية الدرجة الأولى الأخرى عبر البريد الإلكتروني يوم الثلاثاء بعد صدور حكم المحكمة.

أتى التواصل بشأن قواعد معاملات الأطراف المرتبطة (APT) فيما اتهمت حامل اللقب رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بـ "التضليل" في ملخص نتائج التحقيقات فيما يتعلق بالجوانب الرئيسة ببيان المحكمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الآن ذكرت صحيفة "الإندبندنت" و"التليجراف" أن البريد الإلكتروني من السيتيزينس ترك الدوري الإنجليزي الممتاز في مواجهة "حرب أهلية" حيث إن جميع أندية الدرجة الأولى تقريبًا "مذهولة" و"منزعجة" من أبطال المسابقة الحاليين، حتى أن بعض المسؤولين التنفيذيين وصفوا القضية بأنها "تتصاعد بشكل خطير" قبل الاجتماع الطارئ يوم الخميس.

وقد أفيد في وقت سابق بأن تشيلسي ونيوكاسل يونايتد وإيفرتون قد تحالفوا مع السيتي، وقدموا شهادات لصالحهم، ومع ذلك، فإن البريد الإلكتروني المرسل مؤخرًا أثار غضب حلفاء السيتي أيضا، وفقًا لصحيفة "الإندبندنت".

وفي اجتماع الخميس، ستناقش أندية الدوري الممتاز العشرين التعديلات في قواعد APT قبل إرسالها إلى المجموعة المالية للدوري الممتاز والاستشارة القانونية قبل التصويت النهائي.