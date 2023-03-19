بديل ويلفريد زاها في الاتحاد .. "مُهمش" ريال مدريد في الخطة "ب"

مهمة تبدو أسهل للاتحاد من مهمة التفاوض مع ويلفريد زاها وكريستال بالاس

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لا وقت لإهداره، لذلك الأندية السعودية تضع أكثر من احتمال تحسبًا لفشلها في أي صفقة عالمية مخطط لها في الميركاتو الصيفي المقبل، فبعد أن تحدثنا عن خطة الهلال البديلة قبل يومين، ظهر أن للاتحاد هو الآخر خطته.

التقارير والصحف العالمية تحدثت من قبل عن عرض ضخم من النادي الجداوي لضم ويلفريد زاها؛ نجم كريستال بالاس الإنجليزي، مقابل تسعة ملايين جنيه إسترليني، ليتفوق على عرضي النصر السعودي وميلان الإيطالي.

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لكن الصحفي الشهير إكرم كونور أوضح أن الاتحاد لن يتوقف عند زاها، حال رفض اللاعب لعرضه، إذ وضع البلجيكي إيدين هازارد؛ لاعب ريال مدريد الإسباني، كخطة بديلة.

ضم هازارد ربما لن يكون صعبًا لنجم كريستال بالاس، في ظل معاناة البلجيكي من التهميش في ناديه، بينما يريد النادي الإنجليزي تجديد عقد زاها بشدة.

صاحب الـ32 عامًا لم يشارك الموسم الجاري إلا في سبع مباريات فقط مع الملكي في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفًا وصنع مثله، بينما ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل 2023-2024.

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