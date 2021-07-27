بديل هالاند؟ دورتموند يتعاقد رسميًا مع مهاجم جديد

الشكوك تزداد حول مصير النرويجي

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، عن التعاقد مع المهاجم الهولندي دونيل مالين لاعب نادي أيندهوفن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

دورتموند يحاول إعادة بناء فريقه من جديد، بعد رحيل جادون سانشو إلى صفوف مانشستر يونايتد مقابل 73 مليون جنيه استرليني.

مالين البالغ من العمر 22 سنة، يعتبر من أهم المواهب الهجومية في أوروبا منذ رحيله عن أكاديمية نادي آرسنال الإنجليزي.

الحساب الرسمي لدورتموند على "تويتر" نشر صورة لمالين بصحبة ماركو روز مدرب الفريق خلال التدريبات، ليصبح لاعبًا للفريق بشكل رسمي.

وهو ما قد يفتح الباب على مصراعيه أمام رحيل النجم النرويجي إرلينج هالاند، بوجود اهتمام من عمالقة أوروبا بالحصول على خدماته.

The Boss and The Don 👀 pic.twitter.com/HQNVI6bYwv — Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 27, 2021

تشيلسي يعتبر هو الطرف المتصدر حتى الآن للتعاقد مع هالاند، بوجود أنباء حول التقدم بعرض تصل قيمته 175 مليون يورو، ومن المتوقع ارتفاع التكهنات بعد التعاقد مع مالين.

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يذكر أن مالين نجح في تسجيل 19 هدفًا وصنع 8 مع أيندهوفن في الدوري الهولندي الموسم الماضي، وشارك مع منتخب هولندا في يورو 2020.