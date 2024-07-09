بديل ماكسيمين .. الأهلي يتفاوض مع "هدف الاتحاد"

الأهلي يهدد حلم الاتحاد "الكبير"..

دخل النادي الأهلي السعودي، خلال الساعات القليلة الماضية، في إحدى الصفقات العالمية "المستهدفة" من عملاق جدة الآخر الاتحاد.

الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، طلب تغيير 3 لاعبين أجانب في الصيف الحالي؛ هم: "الفرنسي آلان سان ماكسيمين، البرازيلي روبرتو فيرمينو والتركي ميريح ديميرال".

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي نبيل جيليت، عن اختيار الفريق الأهلاوي لـ"البديل المحتمل" للاعب ماكسيمين، في مركز الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم.

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جيليت أعلن أن هذا البديل المحتمل؛ هو النيجيري أديمولا لوكمان، جناح نادي أتالانتا الإيطالي، والذي يعتبر هدف الاتحاد "الأول"، في صيف العام الحالي.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن المفاوضات جارية - حاليًا -؛ لانتقال اللاعب البالغ من العمر 26 سنة، والذي يرتبط بعقد مع الفريق الإيطالي حتى 30 يونيو 2026، إلى النادي الأهلي.

جدير بالذكر أن لوكمان يلعب في صفوف أتالانتا منذ عام 2022؛ حيث سجل 32 هدفًا أبرزهم "الثلاثية التاريخية" في نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024، أمام الفريق الألماني باير ليفر كوزن، مع صناعة 18 آخرين خلال 78 مباراة رسمية.