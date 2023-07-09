بديل لوكاكو في الهلال "طار" .. الزعيم يقترب من خسارة سباق جديد

لا تزال الضربات يتلقاها الهلال السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل رفض أكثر لاعب عالمي تمثيل الفريق، واليوم أتت صدمة جديدة.
الزعيم يبحث عن مهاجم جديد بعد رحيله النيجيري أوديون إيجالو، وحدد البلجيكي روميلو لوكاكو؛ مهاجم تشيلسي الإنجليزي، كهدف أول، والأرجنتيني ماورو إيكاري؛ لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، كهدف ثانٍ له، وفقًا لصحيفة "الجزيرة" السعودية.
لكن صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت أن النادي الباريسي سيقوم ببيع إيكاردي نهائيًا لجلطة سراي التركي مقابل عشرة ملايين يورو.
الأرجنتيني قضى الموسم الماضي في صفوف النادي التركي معارًا من الفرنسي، ونجح في إحراز 23 هدفًا خلال 26 مباراة في مختلف البطولات، بخلاف صناعته لثمانية.
يذكر أن لوكاكو هو الآخر متمسك بتمثيل إنتر الإيطالي في الموسم المقبل، والمفاوضات جارية مع تشيلسي لشراء عقده نهائيًا.
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