بديل لميليتاو من سوق الانتقالات؟ .. الكشف عن موقف ريال مدريد من ضم مدافع جديد!

علي رفعت
Carlo Ancelotti 2023Getty Images
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موسم النجم البرازيلي انتهى!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف ريال مدريد من إمكانية ضم بديل للبرازيلي إيدير ميليتاو الذي تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال المباراة الافتتاحية لريال مدريد في الدوري الإسباني ضد أتلتيك بيلباو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أوضحت أن موسم ميليتاو قد يكون انتهى في ظل تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة واحتياجه لفترة علاج طويلة.

وذكرت الصحيفة أن النادي الملكي لن يحاول أن يضم بدائل للاعب في سوق الانتقالات الصيفية الجاري، في ظل وجود بدلاء بالفعل في القائمة الخاصة به.

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وسيعتمد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على الثلاثي دافيد ألابا، وأنطونيو روديجر وناتشو فيرنانديز في خط الدفاع، كما سيستخدم عناصر من فرق الشباب في حالة الطوارئ.

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جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد حقق الفوز على بيلباو بهدفين نظيفين وظهر في حُلة جديدة بطريقة وتشكيلة مختلفة بوجود رباعي في وسط الملعب.

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