بديل رياض محرز في برشلونة.. مانشستر سيتي يبدأ التحرك نحو نجم البلوجرانا

أحمد مجدي
Riyad Mahrez of Manchester CityGetty Images
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الصفقة تطبخ على نار هادئة

مع اقتراب صفقة رياض محرز إلى الأهلي السعودي من الإتمام، يبدو مانشستر سيتي راغبًا في إيجاد بديل على نفس مستوى الدولي الجزائري صاحب المسيرة المذهلة مع "السيتيزنس".

رافينيا لاعب برشلونة هو من يقع عليه الاختيار هذه الأيام للوصول إلى مانشستر سيتي، ووفقًا لموقع "فوت ميركاتو" فإن المدرب بيب جوارديولا معجب به كثيرًا، لكن البرازيلي صرح مرارًا بأن رغبته هي الاستمرار مع الفريق الكتالوني.

عقد رافينيا مع برشلونة يمتد حتى عام 2027، وعليه سيكون أي فريق راغب في ضمه من برشلونة مطالبًا بدفع قيمة كبيرة لضمه إلى صفوفه وسط مدة التعاقد وخصوصًا مع المستوى الرائع الذي قدمه البرازيلي الموسم المنصرم.

وسيحاول مانشستر سيتي إقناع اللاعب أولًا بالانضمام إلى صفوفه وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، ثم سيتوجه بخطوة لاحقة إلى برشلونة الذي بالتأكيد سيريد التخفف من أعباء لاعبيه الاقتصادية في وسط الأزمة التي تضرب الفريق.

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