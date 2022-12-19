بديل رونالدو؟ جارسيا يطلب من النصر ضم جناح برشلونة

النصر يستهدف أحد لاعبي كأس العالم 2022

Shahid

يبدو أن النصر يسعى بجدية لضم أحد الأسماء المهمة في كرة القدم خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، إذ ارتبط مؤخرًا بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وقد أفادت صحيفة اليوم السعودية أن الهدف الجديد هو جناح برشلونة.

الصحيفة أوضحت أن رودي جارسيا المدير الفني للفريق طلب من الإدارة التعاقد مع ممفيس ديباي جناح برشلونة والذي لعب مع هولندا في كأس العالم قطر 2022 التي اختتمت مساء أمس بتتويج الأرجنتين باللقب على استاد لوسيل.

عودة دوري روشن السعودي .. تابعه على شاهد

ديباي لا يعيش موسمًا جيدًا في البارسا وتود الإدارة التخلص منه خلال يناير القادم، وقد أفاد الميدان الرياضي، القسم الرياضي في صحيفة اليوم، أن جارسيا طلب من مسلي آل معمر رئيس النصر استغلال تلك الفرصة والتعاقد مع النجم الهولندي.

يُشار إلى أن صحيفة ماركا الإسبانية تؤكد أن رونالدو توصل لاتفاق بالفعل مع النصر، بل وقع عقدًا يمتد لموسمين ونصف مقابل حصوله على 200 مليون يورو سنويًا، موضحة أن العقد سيبدأ من مطلع يناير القادم.

Shahid