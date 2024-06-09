"بديل لرونالدو في النصر وفرق سعودية بالكامل من الأجانب" .. المريسل يكشف مفاجآت جديدة!

يبدو أن مفاجآت دوري روشن لن تتوقف..

كشف الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، عن تحرك إدارة نادي النصر، من أجل التعاقد مع لاعب في مركز الهجوم، خلال الميركاتو الصيفي المُقبل.

ويعتمد المدير الفني للنصر، البرتغالي لويس كاسترو، على مواطنه كريستيانو رونالدو، لقيادة هجوم الفريق في الموسم المنقضي، ونجح رونالدو في إحراز 35 هدفًا في دوري روشن السعودي، ليتخطى الرقم القياسي المُسجل باسم المغربي عبد الرزاق حمد الله، ويصبح أكبر هداف بموسم واحد في تاريخ المسابقة.

وأوضح المريسل، عبر منصة (ركلة حرة)، أن النصر يخطط للتعاقد مع مهاجم ليكون بديلًا لكريستيانو رونالدو، أي أنه سيشارك بديلًا في المباريات التي لا يلعبها رونالدو مع النصر، فيما علّق الناقد بندر الرزيحان، قائلًا "لأنه لا يوجد لديه بديل محلي".

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وفي سياق آخر، ذكر المريسل بأن هناك لاعبين تفاوضهم الأندية، وتقدر قيمتهم بما يتراوح بين 30 و40 مليون يورو، وفي النهاية يمكن استبعادهم من قائمة المباريات، بسبب شرط الاستعانة بـ8 أجانب فقط في قائمة الفريق خلال مباريات الدوري السعودي، رغم فتح باب التسجيل لـ10 أجانب في كل نادٍ، بدءًا من الموسم المقبل، بشرط ضم لاعبين من مواليد 2003 فما فوق.

وأضاف المريسل أنه يعارض قرار ضم 10 أجانب، واستبعاد لاعبين من قائمة المباراة، مبديًا توقعاته بأنه خلال موسمين، سيكون عدد الأجانب مسموح للفرق السعودية بالكامل.