بديل إيطالي على الطاولة .. ليفربول يفتح الباب أمام رحيل صلاح!

ليفربول يُضحي بمحمد صلاح من أجل دعم الفريق وبديله مُفاجأَة!

يبدو أن ليفربول مستعد للتضحية بمحمد صلاح نجم الفريق من أجل ضخ دماء جديدة في هجوم الفريق بعد المستوى المُتراجع للريدز هذا الموسم.

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية تدعي أن ليفربول مستعد لبيع النجم محمد صلاح بعد أشهر فقط من منحه عقدًا جديدًا مربحًا لإبقائه في آنفيلد حتى عام 2025، ليُصبح النجم المصري الأعلى أجرًا في الريدز بعد عقده الجديد.

يورجن كلوب مدرب ليفربول يفكر في إعادة بناء الفريق، حيث تراجع فريقه عن السنوات السابقة وقد يحتاج إلى ضخ نقدي كبير إذا خسر الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأشار التقرير الإيطالي إلى أن كلوب غير مقتنع تمامًا بأداء صلاح هذا الموسم، وأن النادي سينظر في إمكانية بيعه مقابل ما لا يقل عن 70 مليون جنيه إسترليني، مع اهتمام من جانب باريس سان جيرمان.

وفي حالة أن صلاح سيغادر آنفيلد قبل الموسم المقبل، يزعم التقرير أن كلوب قرر التعاقد مع فيديريكو كييزا لاعب يوفنتوس كبديل له بينما يقدر النادي الإيطالي رسومًا يصل قدرها إلى 53 مليون جنيه إسترليني للسماح للمهاجم بالمغادرة.

تعافى اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا مؤخرًا من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي أبقاه بعيدًا عن الملاعب لمدة عام تقريبًا ويعزز لياقته البدنية مع عودته كواحد من نجوم لاعبي السيدة العجوز.

يوفنتوس يواجه عقوبة خصم 15 نقطة بسبب الاستخدام المزعوم لمكاسب مالية مزورة وقد يكون مستعدًا لبيع بعض من نجومه الذين يمكن أن يجلبوا لهم رسوم نقل ضخمة مثل كييزا.