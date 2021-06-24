بديل إيركسن يجذب انتباه برشلونة وميلان

بديل إيركسن.. مفاجأة الدنمارك المبهجة

تداولت تقارير صحفية أن لاعب وسط المنتخب الدنماركي، ميكيل دامسجارد أصبح الآن محل اهتمام بعض من الأندية بعد الأداء المميز الذي يقدمه في بطولة اليورو.

في خضم ما عانت منه الدنمارك في بطولة اليورو الحالية من فقدان واحد من أهم لاعبيها وهو صانع الألعاب، كريستيان إيركسن، سرعان ما توجهت الأنظار نحو البديل.

رب ضارة نافعة.. ظهور نجم جديد

كشفت التقارير الصحفية أن اللاعب يحظى بإهتمام عدد من الأندية منهم برشلونة وتوتنام ووست هام.

وذكرت ايضًا أن ميلان ضمن الأندية المهتمة وسيعتمد على سيمون كيير، لاعب ميلان وقائد منتخب الدنمارك في إقناع اللاعب

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بعد أن فقد المدرب الدنماركي كاسبر هجولماند، خدمات إريكسن اعتمد على ميكيل دامسجارد، لاعب وسط سامبدوريا الإيطالي، ووصفه بـ "دامسينيو".

وحسب صحيفة "Ekstra Bladet" الدنماركية فإن اللاعب سيصبح أغلى دنماركي في التاريخ هذا الصيف.

ما هو مشوار الدنمارك في البطولة؟

حقق المنتخب الدنماركي "المعجزة" وحجز مقعده في دور الـ 16ب لكأس أمم أوروبا بفوزه الساحق على ضيفه الروسي 4-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية، ليلحق بمنتخب بلجيكا الذي تصدر المجموعة بعد فوزه على فنلندا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

ستواجه الدنمارك منتخب ويلز، يوم السبت القادم ضمن منافسات الدور الـ16 من البطولة.

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