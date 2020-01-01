بدون صلاح.. ليفربول يكتسح بلاكبيرن بسداسية

ليفربول على أتم الاستعداد لحسم لقب البريميرليج

اكتسح ليفربول ضيفه بلاكبيرن روفرز بسداسية نظيفة في مباراة ودية احتضنها ملعب أنفيلد تمهيدًا لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعود البريميرليج في السابع عشر من الشهر الجاري بعد توقفه لمدة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا الجديد والذي تفشى في إنجلترا وحول العالم.

وظهر الوافد الجديد إلى ليفربول الدولي الياباني تاكي مينامينو بشكل جيد حيث تألق في المواجهة التي كشر فيها الريدز عن أنيابهم قبل أسبوع من عودة البريميرليج.

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وغاب كل من محمد صلاح وأندرو روبرتسون عن المباراة، حيث تعرض النجم المصري لكدمة قبل أيام في التدريبات بينما لم يتحدث أحد عن سبب غياب الظهير الأيسر الأسكتلندي.

وانتهى الشوط الأول على وقع تقدم ليفربول بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، حيث تقدم ساديو ماني بالهدف الأول من متابعة لتسديدة تشامبرلين، قبل أن يضيف نابي كيتا الهدف الثاني من صناعة مينامينو الذي تكفل بتسجيل الهدف الثالث.

وفي شوط المباراة الثاني أضاف جويل ماتيب الهدف الرابع، وعزز كي يانا اللاعب الصاعد النتيجة بالهدف الخامس، قبل أن ينهي كلاركسون النتيجة بالهدف السادس.

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وينتظر ليفربول أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد استكماله في الحادي والعشرين من يونيو الجاري، في مواجهة ساخنة تجمعه بالجار إيفرتون في ديربي الميرسيسايد.