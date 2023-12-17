بدلًا من مبابي وهالاند .. ريال مدريد يضع عينه على مطلب الأهلي الجماهيري!

ريال مدريد قد يضم نجمًا جديدًا بدلًا من هالاند ومبابي

لا يخفى على أحد أن ريال مدريد الإسباني، يستهدف التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينج هالاند خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن الميرينجي وضع خطة بديلة لهذا الثنائي!

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن أن ريال مدريد قد يقوم بصفقة تصل قيمتها 130 مليون يورو، من أجل التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، حال تعثر التعاقد مع مبابي أو هالاند.

وسيقوم أوسيمين بتجديد عقده مع نابولي حتى عام 2028، مع وضع شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 130 مليون يورو، والذي سيدفعه نادي ريال مدريد، من أجل تدعيم هجومه، حيث تم رصد أموال كبيرة للتعاقد مع مهاجم مميز في صيف 2024.

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وحصل أوسيمين على جائزة أفضل لاعب إفريقي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وذلك لعام 2023، خلال الحفل الذي أقيم مؤخرًا في مدينة مراكش المغربية.

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وطالبت جماهير الأهلي السعودي، التعاقد مع النجم النيجيري أوسيمين، ليحل بدلًا من البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي لم يقدم المستوى المطلوب منه، حيث غاب عن التسجيل منذ مباراة الجولة الأولى ببطولة دوري روشن السعودي، التي سجل فيها 3 أهداف "هاتريك".