بدلًا من الاتحاد.. "هذا النادي هو الأنسب لكريم بنزيما في دوري روشن السعودي"

هل سيرحل بنزيما عن صفوف الاتحاد؟

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تُسيطر حالة من الغضب الكبير على جماهير نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي، تجاه اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، بسبب مستواه الباهت مع الفريق الفترة الماضية.

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وخسر الاتحاد آخر 3 مباريات له في بطولة دوري روشن السعودي، بالإضافة إلى توديعه كأس العالم للأندية 2023 من دور ربع النهائي.

وقال الإعلامي دباس الدوسري خلال برنامج "الديوانية": "عملية تدوير اللاعبين الأجانب بين أندية دوري روشن، تحتاج لدراسة، ولا أؤيد هذا القرار".

وواصل: "على سبيل المثال إذا فيرمينو سيذهب إلى الاتفاق، أرى أن مكان بنزيما المناسب هو النادي الأهلي".

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وتُطالب جماهير الأهلي بالتخلص من كريم بنزيما بجانب عدد من اللاعبين الأجانب بالفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مع التعاقد مع لاعبين أفضل منهم.

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