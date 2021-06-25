فيديو | بدر المطوع يُزيح الصقر المصري وينتزع لقب "عميد لاعبي العالم"

أسطورة الكويت يدخل التاريخ

انتزع بدر المطوع نجم الكويت لقب "عميد لاعبي العالم" بعد مشاركته اليوم خلال مواجهة منتخب بلاده أمام البحرين في تصفيات بطولة كأس العالم فيفا 2021 التي ستُقام في قطر في ديسمبر القادم.

ويُمنح لقب "عميد لاعبي العالم" إلى اللاعب الأكثر مشاركة مع منتخب بلاده في المباريات الدولية، وكان المصري المعتزل أحمد حسن قد تخطى حارس المرمى السعودي محمد الدعيع وتُوج باللقب في نوفمبر 2011 بعدما خاض أمام كينيا مباراته الدولية الـ179 مع منتخب مصر، وقد وصل فيما بعد إلى 185 مباراة وظل رقمه صادمًا حتى اليوم.

نجم القادسية الكويتي والذي سبق أن ارتدى قميص النصر "بدر المطوع" عادل رقم الصقر المصري خلال مباراة الكويت ضد الأردن في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وقد استطاع تحطيمه اليوم والانفراد بالرقم الجديد.

خليل البلوشي معلق #قنوات_الكاس: بدر المطوع لاعب منتخب #الكويت أصبح عميد لاعبي العالم برصيد 185 مباراة محطماً رقم المصري أحمد حسن@bader_almotawaa @AhmedHassan pic.twitter.com/MNlVrYcVcd — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 25, 2021

كان المطوع قد أثار تعاطف الجميع بدموعه عقب فشل الكويت في التأهل للدور التالي من تصفيات مونديال 2022 الذي سيُقام في قطر، خاصة أنه أحد النجوم التاريخيين في منطقة الخليج العربي.

صاحب الـ36 عامًا كان قد بدأ مسيرته الدولية مع المنتخب الأزرق مبكرًا للغاية، إذ كان في عامه الـ18 حين لعب أمام سنغافورة عام 2003 أول مباراة له بالقميص الوطني وسجل كذلك أول أهدافه.

الكويت تلعب حاليًا أمام البحرين على استاد خليفة الدولي في آخر مباريات الدور التمهيدي لكأس العرب فيفا 2021، ومن المقرر أن تنطلق النهائيات في الـ30 من نوفمبر القادم.