بدأ مشوار التوثيق رسميًا .. اتحاد الكرة يُحدد موعد اجتماع فريق العمل

الملف الأكثر جدلًا في كرة القدم السعودية

يبدو أن اتحاد كرة القدم السعودي برئاسة ياسر المسحل مُصر على المضي قدمًا في ملف توثيق تاريخ الكرة السعودية، حيث أعلن الاتحاد رسميًا اليوم تحديد موعد اجتماع فريق العمل.

ملف التوثيق من الملفات الأكثر جدلًا في كرة القدم السعودية، خاصة مع اختلاف الأندية حول موعد بدء الدوري السعودي وعدد بطولات كل نادٍ، وقد طالبت عديد الجهات اتحاد الكرة بتحمل المسؤولية وحسم هذا الملف تمامًا، ويبدو أنه استجاب.

الاتحاد أعلن في بيان رسمي اليوم الثلاثاء تحديد يوم 20 مارس الجاري موعدًا لاجتماع فريق عمل توثيق تاريخ كرة القدم السعودية بحضور ممثلين عن جميع الأندية التابعة للجمعية العمومية.

وأوضح البيان أن الاجتماع سيشهد إقامة ورشة عمل للاتفاق على آلية عمل المشروع وتشكيل المجموعة التي ستعمل بجانب الفريق وممثلي الأندية.

وختم البيان بالتأكيد على أن تلك الخطوة من اتحاد كرة القدم السعودي تأتي انطلاقًا من أهمية توثيق تاريخ الكرة السعودية لتُصبح مرجعًا لكافة الرياضيين.