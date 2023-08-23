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بدأ في الهلال والاتحاد طرده .. معركة بين النصر والأهلي لحسم صفقة محلية!

أحمد فرهود
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من يفوز بـ"الصفقة" النصر أم الأهلي؟!

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دخل ناديا النصر والأهلي السعوديين، في منافسة شرسة؛ للتعاقد مع أحد النجوم المحليين، قبل أسبوعين من إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

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النصر لم يتعاقد مع أي لاعب محلي، في الصيف الحالي - حتى الآن -، بينما ضم الأهلي، 4 نجوم سعوديين؛ هم: الظهير الأيمن بسام الحريجي، ومتوسط الميدان عبد الله عطيف، بالإضافة إلى سميحان النابت والجناح فهد الرشيدي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي أحمد الجدي، يريد النصر والأهلي، التعاقد مع عبد الله العمار، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك السعودي.

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وكشف الجدي عبر حسابه بمنصة "إكس"، عن أن ضمك، اشترط الحصول على مبلغ مالي، بالإضافة إلى لاعبين اثنين؛ من أجل التخلي عن العمار، البالغ من العمر 29 سنة.

العمار بدأ مسيرته الكروية في الفئات السنية لنادي الهلال، كما مثّل الاتحاد في الفترة من يناير 2019 إلى سبتمبر 2020، إلا أن إدارة العميد، لم تقتنع بمستواه وتخلت عنه؛ لينتقل إلى ضمك، الذي لعب معه 82 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا 8 أهداف وصانعًا 10 آخرين.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 82658كريم بنزيما
  • 8508خاليدو كوليبالي
  • 14629روبرتو فيرمينو
  • 6691نجولو كانتي
  • 15803مارسيلو بروزوفيتش
  • 32480صفقة أخرى
160769 الأصوات

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