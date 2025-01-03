ظروف اقتصادية لا يحسد عليها برشلونة

يواجه برشلونة ظروفًا "انتحارية" من أجل الوصول إلى حالة مادية مناسبة تجعله يتمكن من تسجيل لاعبه داني أولمو الذي بات إكماله للموسم برفقة برشلونة محل شك كبير.

صحفي شبكة "كادينا سير" الإسبانية، والمقرب من نادي جيرونا، نيل سولا، أكد أن إريك جارسيا نجم دفاع النادي الكتالوني قد يترك برشلونة وينتقل فورًا إلى جيرونا مقابل 10 ملايين يورو.

وأضاف سولا في تغريدة عبر موقع "إكس": إن هذا (بيع إريك جارسيا) ضروري من أجل تسجيل داني أولمو".

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يتزامن هذا مع تصريحات المدرب هانز فليك، الذي أكد على أهمية اللاعب بالنسبة للفريق خلال مؤتمره الصحفي الأخير الذي تحدث فيه عن وضعية النادي وداني أولمو والعديد من الأمور.

في سياق متصل، أكدت مصادر مقربة من نادي خيتافي أنهم لم يجروا أي اتصال مع لاعب وسط برشلونة بابلو توري حتى الآن، وفقًا للصحفي الإسباني فالينتين فورلان.

لاعب الوسط الموهوب الذي سجل 3 أهداف هذا الموسم مع برشلونة لديه عقد في النادي الكتالوني يستمر حتى عام 2026.