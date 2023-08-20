بداية مثالية .. بيلينجهام يحطم رقم رونالدو مع ريال مدريد في مباراتين

نجم ريال مدريد الشاب يتفوق على كريستيانو رونالدو!

نجح اللاعب جود بيلينجهام، في إثبات نفسه مع فريق ريال مدريد بعد انضمامه لهم هذا الصيف، وعوض الملكي عن رحيل نجمهم الفرنسي كريم بنزيما، الذي انتقل لفريق الاتحاد السعودي.

وقاد بيلينجهام، ريال مدريد بالأمس لتحويل تأخره أمام ألميريا، بالجولة الثانية من الدوري الإسباني إلى فوز بنتيجة 3-1.

وسجل النجم الإنجليزي الشاب هدفين في مواجهة الأمس، ليكرر إنجاز كريستيانو رونالدو في بدايته مع ريال مدريد موسم 2009.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" شارك بيلينجهام، في مباراتين مع ريال مدريد ببطولة الدوري ونجح في تسجيل ثلاث أهداف، ليتفوق بذلك على بداية كريستيانو رونالدو أسطورة الفريق الملكي السابق.

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وشهد موسم 2009-2010، انتصار ريال مدريد في أول مباراتين له بالدوري وسجل رونالدو خلالهم هدفين، وكانت المباراة الثالثة في ذلك الموسم بدوري أبطال أوروبا على ملعب زيورخ وانتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-5 وسجل رونالدو هدفين آخرين.

ويطمح بيلينجهام، في مواصلة أدائه والسير على خطى رونالدو، بل والتفوق عليه عندما يواجه فريق ريال مدريد نظيره سيلتا فيجو يوم الجمعة القادمة بالجولة الثالثة من الدوري.