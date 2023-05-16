بداية غير مبشرة.. موقف محرج لنجوم ريال مدريد في مطار مانشستر!

تهاني سليم
Vinicius Real Madrid AnfieldJuan Jiménez / GOAL
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تعطل ريال مدريد في مطار مانشستر قبل يوم من المواجهة الحاسمة ضد السيتي

اضطر لاعبو ريال مدريد الإسباني إلى الانتظار لأكثر من نصف ساعة خارج بوابة المغادرة في مطار مدينة مانشستر التي استقبلت الفريق المدريدي بطريقة أرهقت لاعبيه.

وسافر فريق ريال مدريد إلى إنجلترا، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة مانشستر سيتي غدًا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعادلهما ذهابًا بهدف لكل منهما.

واضطر لاعبو ريال مدريد إلى الانتظار خارج بوابة المغادرة رقم 2 في مطار مانشستر لما يقارب 40 دقيقة بسبب تأخر وصول حافلة الفريق في موعدها المحدد لتقله إلى الفندق.

الصور التي تم تداولها أظهرت مدرب الفريق، الإيطالي كارلو أنشيلوتي ولاعبه الكرواتي لوكا مودريتش وعلامات الضيق ظاهرة على وجهيهما، فيما حاول عدد آخر من اللاعبين الترويح عن أنفسهم بالضحك حتى يمر الموقف غير المتوقع.

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