بداية غير مبشرة .. نيوكاسل يونايتد مهدد بعقوبة من الاتحاد الأوروبي بعد خطأ غير متوقع!

نيوكاسل يستعد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا...

سقط نيوكاسل، في خطأ غير متوقع قبل سفر الفريق إلى إيطاليا، لمواجهة ميلان، ضمن مباريات الفريقين في مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويعود نيوكاسل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا من جديد، ويستعد لمواجهة ميلان، مساء الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات، على ملعب سان سيرو.

ويواجه الفريق الإنجليزي، شبح العقوبات من الاتحاد الأوروبي، بعد خطأ غير مقصود قبل إقلاع الطائرة التي تحمل بعثة الفريق إلى إيطاليا.

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وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورت" فإن طائرة نيوكاسل تأخرت في الإقلاع من إنجلترا إلى إيطاليا لمدة ساعتين و20 دقيقة، بسبب سوء الظروف الجوية.

وأشارت الشبكة إلى أن تأخير إقلاع طائرة نيوكاسل، تسبب في تأخير المؤتمر الصحفي للفريق، عن آخر موعد محدد لإقامة المؤتمرات الصحفية، مما يجعل نيوكاسل يواجه شبح العقوبات بغرامة مالية من الاتحاد الأوروبي.

ويشارك نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا، للمرة الرابعة في تاريخه، وأسفرت القرعة عن وقوعه في مجموعة الموت هذا الموسم برفقة، باريس سان جيرمان، ميلان، بالإضافة إلى بوروسيا دورتموند.