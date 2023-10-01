بداية النهاية للعنصرية .. فينيسيوس أمام المحكمة بسبب مباراة فالنسيا!

النجم البرازيلي سيدلي بشهادته.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موعد ظهور النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد أمام المحكمة في قضية تعرضه لجرائم كراهية في الموسم الماضي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية، والتي أكدت أن تلك القضية تخص وقائع مباراة فالنسيا في مايو الماضي والتي فاز فيها الأخير على الملكي بهدف نظيف.

وأوضحت التقارير أن اللاعب سيمثل أمام المحكمة في فالنسيا عبر تقنية الفيديو يوم الخميس القادم من خلال التواجد في محكمة أخرى في مدريد.

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وكانت تلك الجلسة من المفترض أن تقام في شهر سبتمبر المنصرم لكن لظروف تنظيمية تخص المحكمة ولوجود فينيسيوس خارج إسبانيا تم تأجيلها.

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جدير بالذكر أن المتهمين الرئيسيين في القضية هم ثلاثة مشجعين لفالنسيا، أعلن المادي فعلًا عن منعهم مدى الحياة من التواجد في ملعبه بسبب تصرفاتهم.