بداية القصيدة.. سيارة جادون سانشو تخالف القانون الألماني!

الإنجليزي يثير المشاكل أينما حل..

يبدو أن إقامة جادون سانشو في بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد لن تكون هادئة، فقد بدأها بمخالفة القانون الألماني مستغلًا ثغرة بسيطة به!.

شوهدت سيارة سانشو "مرسيدس جي واجون" وبها مخالفات عدة لقوانين المرور في ألمانيا، ووفقًا لصحيفة "بيلد" فإن نوافذها وزجاجها الألماني مظلم ومظلل بالكامل وهو أمر محظور في ألمانيا ويعاقب عليه بغرامة قدرها 90 يورو.

وينص القانون على أنه "لا يجوز وضع ملصق شفاف أو عمل أي تظليل على الزجاج الأمامي، إذ يكون هناك احتمال للتأثير على سلامة القيادة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وينص القانون أيضًا على أنه في تلك الوضعيات "ستكون رؤية السائق مقيدة للغاية، مما يزيد من المخاطر على حركة المرور، لذلك، عندما يتعلق الأمر بضبط النوافذ، يُسمح لك فقط بتظليل النوافذ الجانبية الخلفية والنافذة الخلفية".

ومع ذلك، بما أن سيارة سانشو مسجلة في إنجلترا، ومسموح بها على تلك الهيئة هناك، فيمكنه أيضًا استخدامها في ألمانيا دون ملاحقة قضائية!.