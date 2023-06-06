بداية الغيث؟ حكم قضائي لنجم برشلونة يُبشر بعودة ليونيل ميسي!

قرار انتظره النادي الكتالوني منذ فترة

أنباء سارة تلقاها نادي برشلونة الإسباني، بعدما قامت المحكمة الكتالونية بالموافقة على الاستئناف المقدم ضد قرار الطعن في تسجيل نجم الفريق جافي في يناير الماضي.

عقد النجم الشاب تسبب في أزمة هائلة لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث قامت المحكمة التجارية بالسماح لبرشلونة بتسجيل اللاعب بطريقة احترازية.

وفي الوقت ذاته اعترضت رابطة الدوري الإسباني على الأمر وتقدمت بطعن تؤكد فيه أن برشلونة تجاوز بالفعل كتلة رواتب الفريق الأول، ليتم إلغاء عملية التسجيل بحجة أن النادي الكتالوني لم يلتزم بالمواعيد النهائية لتقديم الدعوى الرئيسية ضد الرابطة.

ولكن وكالة "EFE" أكدت أن محكمة برشلونة وافقت أخيرًا على عملية تسجيل جافي بشكل نهائي، وأشارت إلى أن النادي امتثل بالفعل بالمواعيد النهائية للإجراءات.

وأكدت المحكمة أن هذا القرار يحمل الصفة النهائية ولا يمكن الاستئناف عليه في أي وقت لاحق، لينجح برشلونة في تسجيل جافي، ليكون بداية الغيث في مساعي النادي لتسجيل زميله رونالد أراوخو بالإضافة للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويطمح جوان لابورتا رئيس برشلونة في استمرار الأنباء السعيدة التي تلقاها النادي مؤخرًا بموافقة الليجا على خطة ميزانية النادي، ليتمكن من إعادة ميسي وتسجيل أي صفقة أخرى محتملة.