"بداية التصحيح" .. الاتحاد يستعد للتعاقد مع ابن الأهلي

صفقة مهمة قد تنضم إلى نادي الاتحاد في "الشتوية"

SHAHID

رصد نادي الاتحاد السعودي، صفقة محلية مهمة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2024".

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الاتحاد بطل ثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي في 2022-2023؛ يُعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي منار شاهين، رصدت الإدارة الاتحادية، "التعاقد" مع أحد أبرز مواهب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية السعودي.

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شاهين كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، عن أن هذا اللاعب؛ هو محمد أبو الشامات، ظهير أيمن القادسية ومنتخب السعودية الأولمبي، والذي يجيد في خط الوسط أيضًا.

ووصف الإعلامي الرياضي، صفقة أبو الشامات "المحتملة"، ببداية التصحيح في نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

جدير بالذكر أن محمد أبو الشامات البالغ من العمر 21 سنة، بدأ مسيرته الكروية في الفئات السنية للنادي الأهلي السعودي، قبل الانضمام إلى القادسية، عام 2021.

SHAHID