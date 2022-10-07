بحضور فلاهوفيتش .. عصابة "فاشلة" حاولت سرقة دي ماريا!

الشرطة قبضت على أحد المتورطين

استمرارًا لحوادث السطو على منازل اللاعبين، أصبح النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا ضحية جديدة لمحاولة سرقة واقتحام الفيلا الخاصة به في تورينو.

صاحب الـ34 سنة انضم مؤخرًا إلى يوفنتوس قادمًا من باريس سان جيرمان، ويحظى ببداية جيدة حتى الآن في تجربته الجديدة مع الفريق الإيطالي رغم معاناته من إصابة قوية في شهر أغسطس الماضي.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" فإن دي ماريا تعرض لموقف مُروع مساء أمس، الخميس، خلال تواجده في الفيلا الخاصة به مع عائلته، بحضور زميله في يوفنتوس دوشان فلاهوفيتش في زيارة له.

وأوضحت الصحيفة أن ثلاثة مجرمين حاولوا اقتحام فيلا دي ماريا ولكن الشرطة نجحت في إحباط هذه المحاولة وإنقاذ اللاعب وعائلته وفلاهوفيتش من أي خطر محتمل.

وجاء ذلك بعدما نجح أحد الحراس بعمارة مجاورة في رؤية العصابة وهي تحاول اقتحام السياج المحصن لمنزل دي ماريا ليقوم بإطلاق ناقوس الخطر.

وقامت السلطات الإيطالية باعتقال أحد اللصوص بعد مطاردة ناجحة أسفرت عن القبض على فرد من الثلاثي المتورط بمحاولة السطو دون تمكن أي منهم من سرقة أي شيء.

ومن المقرر أن يتم استجواب اللص المعتقل في الساعات القليلة القادمة، من أجل تكوين الحقائق بشكل أفضل عن الواقعة ومحاولة العثور على الشخصين الآخرين بعد فرارهما.

جدير بالذكر أن دي ماريا ظهر في 6 مباريات مع يوفنتوس في كل البطولات حتى الآن، ونجح في التسجيل مرة واحدة وصنع 4 أهداف بقميص فريقه الجديد.