بحضور جوان لابورتا وفلورنتينو بيريز .. اجتماع طارئ في رابطة الدوري الإسباني لمناقشة قضية نيجريرا

أحمد الغنامأحمد الغنام
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perez laportaGetty Images
الدوري الإسباني - لا ليجابرشلونةريال مدريد

رابطة "لا ليجا" تقرر عقد اجتماع طارئ لمناقشة قضية نيجريرا..

قامت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" باستدعاء الأندية المحترفة في كرة القدم الإسبانية إلى حضور جمعية عامة غير عادية يوم 19 أبريل 2023، من أجل عرض تبعات قضية مدفوعات نادي برشلونة إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا النائب السابق لرئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن الأندية المحترفة تنتظر تفسيرات لقضية نيجريرا التي أثرت على صورة ومصداقية كرة القدم الإسبانية.

الصحيفة أشارت أيضًا إلى أن الاجتماع سيشهد حضور جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، وفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، وهو ما يؤكد أن الاجتماع سيكون هامًا للغاية لمستقبل كرة القدم الإسبانية.

يذكر أن برشلونة أظهر يوم الإثنين غضبه العميق وسخطه من خافيير تيباس رئيس رابطة "لا ليجا" وطالبه الاستقالة من منصبه، بسبب منح معلومات غير صحيحة إلى إحدى الصحف الإسبانية بشأن القضية.

من جهته، رد خافيير تيباس عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" على بيان برشلونة بأنه طلب من الصحيفة "حق التصحيح" لأن المعلومات المنشورة تضمنت، بحسب قوله: "تأكيدات ومعلومات خاطئة من شأنها أن تضر بشكل خطير بشرفه وسمعته، بالإضافة إلى صورة لا ليجا".

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