بجيناته المصرية.. الشعراوي يواجه خطر السجن للاعتداء على لص!

خطوة غير متوقعة..

يخضع لاعب روما ستيفان الشعراوي إلى التحقيق من قبل السلطات الإيطالية لاتهامه بالاعتداء على لص حاول سرقة سيارته.

وتعود أصل القصة إلى يوم 12 فبراير الماضي، عندما كان صاحب الأصول المصرية في منزل أليسيو سيرسي ويلعبان ألعاب الفيديو.

حينها رأى الشعراوي شخص يحاول سرقة سيارته اللامبورجيني، ليخرج على الفور ويطارده ويتمكن من الإيقاع به حتى قدوم الشرطة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "كوريري ديلو سبورت" فإن المتهم كان من تشيلي ويبلغ من العمر 30 عامًا، وقام بكسر زجاج نافذة السيارة وحاول الاستيلاء عليها.

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فيما بعد، حكمت المحكمة على المتهم بالسجن لمدة عام وأربعة أشهر، لكن التشيلي تقدم بشكوى ضد الشعراوي متهمًا إياه بالاعتداء عليه.

على هذا الأساس سيضطر نجم روما للوقوف أمام السلطات للدفاع عن نفسه، وقد كشف محاميه أن هذه الخطوة ستكون في آخر شهر يوليو الحالي.

الجدير بالذكر أن الشعراوي لعب 14 مباراة مع روما في الموسم الماضي تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.