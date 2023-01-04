بجنيه إسترليني وجنيهين.. مزاد متعلقات رونالدو في مانشستر يونايتد!

نهاية غير متوقعة بالمرة!

لا يعني خروج كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد وانتقاله رسميًا إلى النصر السعودي خسائر فنية أو معنوية فقط للشياطين الحمر، بل إن الأمر يتعلق أيضًا بخسائر مادية وتسويقية كبيرة.

من بنود الخسائر كل ما يتعلق بكريستيانو رونالدو من سلع وتذكارات وأزياء وإكسسوارات كانت مطروحة في متاجر النادي بدءًا من أول الموسم، وأصبح على يونايتد أن يتخلص منها بأقل الخسائر حاليًا خصوصًا في ظل عدم إقبال جمهور الشياطين الحمر عليها بعد الرحيل المدوي للنجم البرتغالي.

بل إن بعض الحملات الدعائية التي قام بها الدون مع الفريق لا تزال سارية في شهر يناير ٢٠٢٣ بعد أن كانت سارية أيضًا في ديسمبر ٢٠٢٢.

بعد خروجه من أولد ترافورد، قام النادي أيضًا بتخفيض أسعار تذكارات رونالدو في متجره عبر الإنترنت، بخفض القميص الأحمر الذي يحمل اسمه وشارة النادي إلى 4 جنيهات إسترلينية من 20 جنيهًا إسترلينيًا، وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

يمكن الآن شراء سلاسل مفاتيح رونالدو الممغنطة مقابل جنيهين إسترلينيين فقط، بعد أن كان سعرها سابقًا 5 جنيهات إسترلينية، وشارات رونالدو بسعر جنيه إسترليني واحد فقط عبر الإنترنت.