بجانب ميسي.. نيمار يكشف من "أمهر" منه في كرة القدم!

غرور؟

وجد نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا صعوبة في الإجابة على سؤال حول مَن مِن اللاعبين يفوقه مهارةً في عالم كرة القدم.

ومنذ بروزه مع سانتوس ويصنف نيمار كأحد أفضل اللاعبين، وقد برهن على ذلك خلال تجربته مع برشلونة التي امتدت لخمسة مواسم.

الدولي البرازيلي بعد ذلك أصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، حيث دفع باريس سان جيرمان من أجله 222 مليون يورو في 2017.

وفي حوار صحفي، سُئل نيمار عن اللاعبين الذين يتمتعون بمهارة أكثر منه، فأجاب قائلًا "لا أعرف إذا كان بمقدوري الإجابة على ذلك!".

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كما أضاف "مع كل التواضع في العالم، أعتبر نفسي أحد أكثر اللاعبين المهاريين في كرة القدم الآن".

لكنه عاد وطرح أسماء، فقال "ميسي، فيراتي، هازارد، دي بروينه، هل افتقد أحد؟ نعم، تياجو ألكنتارا أيضًا!".

الجدير بالذكر أن المواجهة الأخيرة بين نيمار وتياجو لا تحمل ذكريات جيدة للبرازيلي، بعدما قاد الإسباني بايرن ميونخ للتتويج بدوري أبطال أوروبا في 2019-20.