بجانب الخسارة من آرسنال.. مورينيو يتلقى أنباء سيئة بشأن سون

الأمور ليست على ما يرام..

خرج هيونج مين سون من مباراة فريقه توتنهام أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أقل من 20 دقيقة متأثرًا بإصابة في الركبة.

سون بعد مطاردة كرة طولية سقط على الأرض من دون أن يتدخل عليه أحد، ليخرج بعد ذلك من الملعب رفقة الجهاز الطبي ويحل إيريك لاميلا في محله.

صحيح أن لاميلا عوّض سون بالصورة المثالية وأحرز هدفًا عالميًا على طريقة "رابونا" إلا أن ذلك لم يشفع للسبيرز للفوز، وخسروا بهدفين لهدف بملعب الإمارات.

النبأ السيئ الذي تلقاه السيد جوزيه مورينيو بجانب هزيمته الثالثة تاريخيًا من آرسنال، هو أن سون قد يبتعد عن الملاعب لفترة طويلة نوعًا ما جراء هذه الإصابة.

التقارير الأولية الواردة من الصحف الإنجليزية تشير إلى أنها إصابة في أوتار الركبة، أي ما يعني تقريبًا غيابه عن الملاعب لعدة أسابيع.

الأكيد أن الدولي الكوري الجنوبي لن يتواجد في مباراة الخميس المقبل بالدوري الأوروبي أمام دينامو زغرب، وكذلك مباراة الأسبوع المقبل مع أستون فيلا.

الجدير بالذكر أن صاحب الـ28 عامًا سجل 13 هدفًا هذا الموسم وصنع تسعة آخرين خلال 27 مباراة في البريميرليج، وهو ثاني أهم المساهمين في الأهداف بتوتنهام بعد هاري كين.