أودينيزي ضد يوفنتوس: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة أودينيزي ضد يوفنتوس في الجولة 35 من الدوري الإيطالي 2019-2020، والتي تقام على ملعب داتشيا أرينا

أودينيزي 2 × 1 يوفنتوس

96' نهاية الشوط الثاني والمباراة.

95' ماتويدي يرسل عرضية من اليسار يرتقي لها رونالدو لكن موسو يرتقي أعلى منه ويبعدها، فتصل لكوستا الذي يرسل تسديدة تصطدم بالدفاع.

94' دي مايو يدخل بدلاً من بيساو.

92' فوفانا خطف كرة من الوسط وانطلق بها في مرتدة سريعة، تخلص من ساندرو ثم عبر بالكرة بمن بين قدمي دي ليخت في يمين منطقة الجزاء وأرسل تسديدة عبرت إلى الشباك من على يمين تشيزني.

92' الثاااااااااااااااااااااني لأودينيزي عن طريق فوفانا.

91' سيما يحاول العبور من دي ليخت على يسار منطقة الجزاء، فينشأ صراع جسدي بين اللاعبين ينتهي بخطأ ليوفنتوس.

90' الحكم يضيف 4 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

86' ديبالا يتلاعب بدفاع أودينيزي ويدخل منطقة الجزاء، ثم يفتك منه بيساو الكرة ويسقط الأرجنتيني مطالبًا بركلة جزاء، لكن الحكم يقول لا شيء.

85' عرضية من اليمين عن طريق كوادرادو يحولها ديبالا برأسه للمرمى، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى.

84' دي بول ينفذ الضربة الحرة بعرضية يحولها أوكاكا للمرمى برأسه، لكن الكرة تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.

83' تدخل قوي من كوادرادو على سيما، وخطأ وإنذار على الكولومبي.

82' رابيو يمرر كرة لساندرو الذي يرسل تسديدة قوية تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.

80' رونالدو يرسل كرة من اليسار لليمين حيث كوادرادو الذي يرسل عرضية يعترضها الدفاع.

75' كوادرادو يدخل بدلاً من دانيلو.

75' الحكم يشير للاعبين بالعودة..

72' استراحة يمنحها الحكم للاعبين في هذه الأثناء.

71' أوكاكا ينطلق في اليسار ثم يرسل عرضية أرضية لا تجد إلا ساندرو الذي يبعدها.

69' لارسين يدخل بدلاً من زيجيلار.

68' خطأ وإنذار على زيجيلار بعد تدخل قوي منه على رابيو.

65' رونالدو يرسل عرضية من اليسار تعبر بعيدة عن كوستا.

64' الخطير سيما يرسل عرضية من اليسار تجد هذه اليد تشزني المتقدم بعيدًا عن مرماه.

62' ديبالاااااااااااا يرسل قذيفة من أمام منطقة الجزاء يطير لها موسو ويمسك الكرة.

60' دوجلاس كوستا وماتويدي يدخلان بدلاً من بيرنارديسكي ورامسي.

59' سيما يرسل عرضية من اليسار يبعدها الدفاع، فتصل الكرة لنيستوروفسكي الذي يرسل تسديدة يتركها تشيزني تعبر من على يساره.

59' أودينيزي يحاصر يوفنتوس المتراجع كليًا.

58' دي بول ينفذ الركنية بعرضية يبعدها الدفاع.

57' عرضية خطييييييييرة من اليسار عن طريق سيما يبعدها دفاع يوفنتوس لركنية من على يسار تشيزني.

54' ركنية من اليسار ليوفنتوس ينفذها ديبالا بعرضية يحولها رونالدو للمرمى، لكن الدفاع يشتت الكرة.

52' سيما أرسل عرضية متقنة من اليسار قابلها نيستوروفسكي برأسية قوية تعبر من على يمين تشيزني للشباك.

52' التعاااااااااااااااااااااادل لأودينيزي عن طريق نيستوروفسكي.

49' دانيلو ينطلق بالكرة في مرتدة سريعة ثم يمررها لرونالدو الذي يمررها لديبالا من يمين ليسار نقطة الجزاء، فيرسل الأرجنتيني تسديدة أرضية تعبر إلى ضربة مرمى من على يمين موسو.

48' أفيست يمرر كرة رائعة من اليمين لنيستوروفسكي اذلي انفرد بتشيزني ثم أرسل تسديدة من يمين منطقة الجزاء أبعدها البولندي.

47' أصبح يوفنتوس على اليسار وأودينيزي على اليمين.

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني..

48' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول..

47' رونالدو يمرر كرة لديبالا في يسار منطقة الجزاء فيرسل الأرجنتيني تسديدة أرضية تعبر إلى ضربة مرمى من على يسار موسو.

46' ديبالا انطلق بالكرة حتى وصل إلى حافة منطقة الجزاء، لكنها طالت منه واضطدمت بالدفاع ووصلت لرونالدو في عمق المنطقة، لكن الدون استلم الكرة بوضعية خاطئة.

46' الحكم يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

45' أودينيزي يبدأ الخروج من مناطقه بحثًا عن التعادل.

42' رابيو أرسل عرضية من اليسار أبعدها الدفاع، فسقطت الكرة أمام دي ليخت الذي أرسل تسديدة أرضية قوية عبرت للشباك من على يمين موسو.

42' جووووووووووووووووووووول أول ليوفنتوس عن طريق دي ليخت.

41' رونالدو يضم بالكرة في اليمين ثم يرسل تسديدة يسارية أرضية تصل سهلة ليد موسو.

39' ساندرو يرسل عرضية من اليسار يبعدها دفاع أودينيزي.

38' أوكاكا يتوغل بالكرة في يمين منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة تخرج عالية وبعيدة إلى ضربة مرمى.

35' الإعادة تشير إلى وجود إعاقة من ديبالا وليس من رامسي، ويبدو أن الحكم يرى أنه لا يوجد تعمد.

34' دي بول توغل في منطقة الجزاء وعبر من رامسي الذي عرقله، لكن الكرة تحولت لسيما الذي أرسل تسديدة أرضية من يسار منطقة الجزاء أبعدها تشزني.

34' دي بوووووووووووووول يسقط في منطقة الجزاء والحكم لا يشير لركلة جزاء.

30' الحكم يشير للاعبين بالعودة..

27' توقف للراحة وشرب المياه..

26' رونالدووووووووو يرسل تسديدة من على قوس منطقة الجزاء تعبر من على حافة القائم الأيسر لموسو.

25' حصار يوفنتوس على أصحاب الأرض يعود من جديد.

23' خطييييييييرة لأودينيزي بتسديدة من سيما من أمام منطقة الجزاء، تعبر إلى ضربة مرمى من على حافة القائم الأيسر لتشيزني.

21' ديبالا يتفذ الضربة الحرة بعرضية يسارية يرتقي لها موسو ويمسك الكرة.

20' إيكونج يتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على رامسي في اليمين.

19' دي بول يمرر كرة في العمق لنيستوروفسكي الذي يمررها من يسار المنطقة لأوكاكا في اليمين، لكن دي ليخت هو الأقرب.

17' عرضية من اليمين عن طريق بيرنارديسكي يبعدها الدفاع.

15' حصار قوي يضربه يوفنتوس على أودينيزي المتراجع كليًا.

12' تسديدة قوييييية من ديبالا من أمام منطقة الجزاء، يطير لها موسو ويبعدها لركنية من على يساره.

8' خطييييييييييرة لأودينيزي بعرضية من اليسار عن طريق سيما، يحولها ساندرو بالخطأ إلى المرمى، فتعبر الكرة من على يسار تشيزني ثم تصطدم بالقائم.

5' عرضية خطيييييييييرة من اليسار عن طريق ديبالا يتركها رونالدو تعبر لبيرنارديسكي الذي يروض الكرة ويعيدها للدون الذي يرسل تسديدة يسارية، لكن سهلة في يد موسو.

3' يوفنتوس على اليمين بالأزرق الرديف، وأودينيزي على اليسار بالأبيض والأسود.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة..

تشكيل يوفنتوس:

يبدأ المدرب ماوريتسيو ساري بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو - دانييلي روجاني - ماتايس دي ليخت - دانيلو

أدريان رابيو - رودريجو بينتانكور - آرون رامسي

كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - فيديريكو بيرنارديسكي

رونالدو وديبالا في الهجوم 📋



يوفنتوس ينوي حسم لقب الكالتشيو الليلة 🏆 pic.twitter.com/bYL6YIK1O0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 23, 2020

البدلاء: ميريح ديميرل - خوان كوادرادو - ماركو أوليفيرا - جيانلويجي بوفون - لوكا زانيماتشيا - ميراليم بيانيتش - دوجلاس كوستا - جياكومو فريوني - كارلو بينسوليو - بليز ماتويدي - سيموني موراتوري - لوكا كوتشولو.

تشكيل أودينيزي:

يبدأ المدرب لوكا جوتي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 3-5-2

خوان موسو

برام نويتينك - رودريجو بيساو - ويليام تروست إيكونج

مارفين زيجيلار - كين سيما - سيكو فوفانا - رودريجو دي بول - هيدي تير أفيست

ستيفانو أوكاكا - ليا نيستوروفسكي

البدلاء: ماتيا كومبانيون - مارتن بالومبو - نيكولاس - فرانشيسكو ماتزولو - صامويل باريسان - ينس لارسين - ماركو بالاريني - إريك ليروسي - إنريكو أوفيشاك - سامير - سيباستيان دي مايو.

أما أودينيزي فيحتل المركز السادس عشر في الجدول برصيد 36 نقطة، بفارق كبير عن منطقة الهبوط المتواجد بها ليتشي وبريشيا وسبال، وقد خسر في المباراة الأخيرة من نابولي 2-1، وقد خاض الفريق 34 مباراة فاز في 9 وتعادل 9 وخسر 16.

يحتل يوفنتوس المركز الأول في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 80 نقطة، بفارق 8 نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني، وقد لعب الفريق 34 مباراة فاز في 25 وتعادل في 5 وخسر 4.

البيانكونيري قريب من حسم اللقب هذا الموسم، لكنه لا يقدم أداء جيد منذ عودة الكالتشيو من التوقف بسبب فيروس كورونا، لكنه محظوظ بتعثر المنافسين معه على لقب الدوري، لذلك لم يفقد المركز الأول حتى الآن، بل وابتعد به بالفوز على النسور الأسبوع الماضي.

أعزائي المتابعين، أهلاً بكم في التغطية المباشرة المقدمة لكم من جول لمباراة أودينيزي ضد يوفنتوس في الجولة 35 من الدوري الإيطالي، والتي تقام على ملعب داتشيا أرينا.