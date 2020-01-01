ريال مدريد وأتلتيك بيلباو: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الجولة 34 من الدوري الإسباني 2019-2020، والتي تقام على ملعب سان ماميس

أتلتيك بيلباو 0 × 0 ريال مدريد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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23' الخطييييييييير ويليامس يهرب بالكرة في يمين منطقة الجزاء ثم يطلق قذيفة تخرج إلى خارج الملعب من على حافة العارضة.

23' خطأ لبيلباو من مكان بعيد أمام منطقة الجزاء بعد تدخل من كاسيميرو على جارسيا.

22' عرضية خطيييييييييرة من اليسار عن طريق أسينسيو تصل لرودريجو على القائم الثاني، فقابلها برأسية خرجت بعيدة إلى ضربة مرمى.

21' التبديل الأول لأتلتيك بيلباو بخروج يراي ألفاريز المصاب ودخول أوناي نونيز.

20' مارسيلو يحاول الرد فيرسل تسديدة من أمام منطقة الجزاء، لكنبعيدة إلى ضربة مرمى.

20' مرتدة سرييييييييعة لأتلتيك بيلباو بهروب من ويليامس من راموس في اليمين لينطلق بالكرة حتى يصل إلى قوس منطقة الجزاء، فيقابله ميليتاو الذي يفتك الكرة ببراعة.

19' رودريجو يحاول التقدم بالكرة في اليمين لكن يوري يبعد الكرة للتماس.

18' يراي ألفاريز يعاني من إصابة ويبدو أنه لن يكمل المباراة.

17' كارباخال يرسل كرة من اليمين لبنزيما الذي يحولها للمرمى من منطقة الجزاء، لكن سيمون في الموعد.

17' مرتدات بيلباو صعبة جدًا على الريال حتى الآن.

16' خطييييييييييييييرة لأتلتيك بيلباو بعرضية من اليمين عن طريق لوبيز يقابلها كوردوبا برأسية قوية، لكن كورتوا يعترض الكرة.

16' كارباخال يتقدم في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها ألفاريز.

15' أسينسيو يرسل كرة عالية من يسار الوسط لبنزيما المحاصر من الدفاع، وبالطبع يفقد الكرة.

13' كابا يمرر كرة من اليمين للوبيز الذي يرسل تسديدة من أمام منطقة الجزاء، لكن ضعيفة وسهلة على دفاع الملكي.

12' تمريرات بين عناصر أتلتيك بيلباو أمام منطقة جزاء ريال مدريد.

10' كرة أمامية لبيلباو تبحث عن ويليامس خلف الدفاع الأبيض، لكن راموس يبعد الكرة برأسه.

9' أسينسيو يدخل للعمق ويحاول التقدم، لكن الدفاع الباسكي يحاصره ويفتك الكرة.

8' تمريرات بين لاعبي ريال مدريد في الخلف، وضغط على حامل الكرة من أتلتيك بيلباو.

6' يوري أرسل عرضية أرضية من اليسار عبرت من راموس ووصلت لويليامس المواجه لكورتوا، فأرسل تسديدة أرضية ظهر أمامها مارسيلو وانزلق وأبعدها.

6' الراااااااااائع مارسيلو يحرم أتلتيك بيلباو من الهدف الأول.

5' ضغط من أتلتيك بيلباو على ريال مدريد المتراجع بدوره في هذه الأثناء.

3' خطيييييييييرة لريال مدريد بتسديدة من أسينسيو يعترضها سيمون، فترتد الكرة لرودريجو في يمين المنطقة فيرسل عرضية لبنزيما الذي يحاول السيطرة على الكرة برأسه لكنه يفقدها.

2' ريال مدريد على اليمين بالأبيض المعتاد، وبيلباو على السار بالأحمر والأبيض المميز.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.

تشكيل ريال مدريد:

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - سيرخيو راموس - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

فيديريكو فالفيردي - كاسيميرو - لوكا مودريتش

رودريجو - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

البدلاء: إيسكو - جاريث بيل - توني كروس - لوكاس فاسكيز - لوكا يوفيتش - ماريانو دياز - خافي هيرنانديز - فينيسيوس جونيور - براهيم دياز - ألفونس أريولا - دييجو ألتوبي - فيرلاند ميندي.

تشكيل أتلتيك بيلباو:

سيبدأ المدرب جايزكا جاريتانو بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-4-2

أوناي سيمون

يوري بيرشيش - يراي ألفاريز - إنييجو مارتينيز - أندير كابا

إنييجو كوردوبا - داني جارسيا - أوناي لوبيز - إيكر مونياين

راؤول جارسيا - إنياكي ويليامس

LINE-UP I This is the starting 1⃣1⃣ chosen by Gaizka Garitano to get the three points against @realmadriden at San Mamés 🏟️ #AthleticRealMadrid #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/YNNODHMkQd — (@Athletic_en) July 5, 2020

البدلاء: إيباي جوميز - أوناي نونيز - ياجو هيريرين - ميكيل سان خوسيه - جايزكا لارازابال - أوسكار دي ماركوس - إنييجو ليكي - آسير فياليبري - كينان كودرو - أويهان سانجيت - ميكيل فيسجا - ميكيل بالينزياجا.

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الريال لا يتوقف منذ العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا، حيث فاز في جميع مبارياته حتى الآن ونجح في اقتناص الصدارة من ريال مدريد ، وكان آخر انتصار للملكي على الجار العاصمي خيتافي في الجولة السابقة، ليصبح بذلك رصيده 74 نقطة في الصدارة، ويصبح الفارق بينه وبين الكتلان 4 نقاط.

فاز أتلتيك بيلباو على فالنسيا في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني بهدفين نظيفين، ليرتفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثامن، ويصبح على بعد نقطتين فقط من مقعد الدوري الأوروبي الذي يأمل في الوصول له الموسم المقبل.

أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو في الجولة 34 من الدوري الإسباني .