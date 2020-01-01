الزمالك والإنتاج الحربي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي في الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك 1 × 0 الإنتاج الحربي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

97' تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة.

95' خطييييييييييرة للإنتاج الحربي بتسديدة من علاء سلامة من عمق منطقة الجزاء، يعترضها محمود علاء.

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93' زيزو ينطلق بالكرة في في هجمة مرتدة ثم يرسل عرضية أرضية يتركها السعيد تمر انتظارًا للمتابعة، لكن الدفاع يبعد الكرة.

90' بامبو يدخل بدلاً من أوناجم الذي يتباطأ في الخروج ويحصل على بطاقة صفراء.

88' تسديدة قوية من عفيفي يمسكها جنش على مرتين.

86' عبد الرحمن أسامة يخرج للإصابة ويدخل بدلاً من خالد رمضان.

التبديل الثاني للزمالك: نزول عمر السعيد وخروج مصطفى محمد. pic.twitter.com/sXx8uSxvZS — SC (@ZSCOfficial) September 13, 2020

83' عمر السعيد يدخل بدلاً من مصطفى محمد.

82' حسام أشرف يمر ببراعة في اليسار من شوقي غريب ويرسل عرضية يبعدها الدفاع من على رأس زيزو.

80' حسام أشرف يدخل بدلاً من مصطفى محمد.

77' الحكم يمنح للاعبين استراحة لالتقاط الأنفاس.

76' ضغط للإنتاج الحربي في هذه الأثناء، وتراجع للزمالك.

71' تسديدة قويييييية من مصطفى محمد يطير لها عامر ويبعد الكرة من على يساره.

69' كريم لالا ودويدار يخرجان ويدخل بدلاً منهما علاء سلامة ومصطفى الجمل.

68' عرضية من اليمين عن طريق شوقي غريب يرتقي لها كريم لالا، لكن الكرة تمر منه ثم يشير الحكم إلى خطأ على الإنتاج.

جووووول! مصطفى محمد يحرز الهدف الأول للزمالك، الزمالك ١-٠ الانتاج الحربي. pic.twitter.com/grWsRHG531 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 13, 2020

63' ركنية من اليسار للزمالك نفذها زيزو بعرضية على القائم الأول حولها الونش برأسه إلى منتصف منطقة الجزاء، حيث مصطفى محمد الذي أرسل تسديدة رأسية عبرت للشباك من على يمين عامر.

63' جووووووووووووووووووول أول للزمالك عن طريق مصطفى محمد.

61' خطيييييييييرة للإنتاج بعرضية أرضية من اليسار عن طريق فييرا يحولها باسم مرسي للمرمى، لكن جنش يبعد الكرة.

58' استحواذ وخطورة للإنتاج الحربي وتراجع للزمالك..

53' أوناجم يحاول المرور في اليسار، لكن شوقي غريب يوقفه

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني..

نهاية الشوط الأول: الزمالك ٠-٠ الإنتاج الحربي. pic.twitter.com/DzmeUBtPEC — Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 13, 2020

48' نهاية الشوط الأول من المباراة.

45' الحكم يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

39' الرااااااااااائع مصطفى فتحي يتلاعب بدفاع الإنتاج الحربي ثم يمرر الكرة لأوناجم في يسار منطقة الجزاء، فيرسل تسديدة على طريقة بنشرقي، لكن الكرة تمر إلى ضربة مرمى.

38' خطيييييييييرة للإنتاج الحربي بتسديدة من ضربة حرة عن طريق قناوي، لكن جنش متيقظ.

34' بينية راااااااااااائعة من إمام لمصطفى محمد، لكن تسلل على المهاجم الواعد.

27' خطيييييييييييرة للزمالك بعرضية من اليمين عن طريق أوناجم، يقابلها مصطفى محمد برأسية تمر من على يمين عامر بمحازاة القائم الأيمن.

مرور ٢٥ دقيقة؛ الزمالك ٠-٠ الإنتاج الحربي. pic.twitter.com/Pos8TGuP0Z — Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 13, 2020

23' مرتدة للزمالك بكرة أمامية من مصطفى فتحي لأوناجم الذي يرسل عرضية أرضية من اليسار، لكن الدفاع يشتت الكرة.

19' اللقاء تكتيكي من الطراز الأول في هذه الأثناء، ولا خطورة لفريق على الآخر.

14' الإنتاج الحربي مستحوذ على مجريات المباراة في هذه الأثناء، والزمالك في انتظار المرتدات.

10' أوووووووووووووو، جنش يخطيء في تمرير كرة لعلاء، فتصل لفيريرا الذي يرسل تسديدة تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.

8' خطوووووووورة أولى للزمالك بتسديدة من زيزو من يسار منطقة الجزاء تمر إلى خارج الملعب بمحازاة القائم الأيمن لعامر عامر.

7' إمام عاشور يمرر كرة بينية تبحث عن مصطفى محمد، لكن الدفاع هو الأقرب.

6' أسامة يرسل عرضية من اليسار يبعدها دفاع الزمالك.

4' بداية جيدة للزمالك وتراجع للإنتاج في انتظار المرتدات

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة...

بداية المباراة: الزمالك - الإنتاج الحربي. pic.twitter.com/2RRzit9Eh5 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 13, 2020

تشكيل الإنتاج الحربي:

يبدأ المدرب مختار مختار بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

عامر عامر

أحمد شديد قناوي - محمود البدري - أحمد صابر - محمد شوقي غريب

أحمد دويدار - محمد بازوكا

عبد الرحمن سلامة - كريم لالا - محمد فييرا

باسم مرسي

البدلاء: علاء سلامة - أحمد مجدي - أحمد عفيفي - محمد رجب - السيد الشبراوي - أحمد يحيى - مصطفى الجمل

تشكيل الزمالك:

يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

محمود جنش

إسلام جابر - محمود الونش - محمود علاء - أحمد عيد

طارق حامد - إمام عاشور

محمد أوناجم - أحمد سيد زيزو - مصطفى فتحي

مصطفى محمد

البدلاء: عمر السعيد - حسام أشرف - أسامة فيصل - محمد أبوجبل - كريم بامبو - محمد عبد الغني - سيف فاروق جعفر - حاتم محمد - محمد حسام.

تشكيل الزمالك لمباراة الإنتاج الحربي بالدوري المصري. 📝⚽️ pic.twitter.com/nnlXHKo044 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 13, 2020

لكن في كل الأحوال يظل مختار مختار من أصعب المدربين الذين يلتقي الزمالك معهم، ما يؤكد أن المباراة ستكون صعبة على كتيبة باتريس كارتيرون.

في الوقت نفسه فإن الإنتاج الحربي لا يعيش أفضل أوقاته بدايةً من إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا ووصولًا للنتائج السلبية التي حققها زملاء باسم مرسي منذ العودة.

الفارس الأبيض يدخل إلى هذه المباراة برغبة ملحة في الفوز لمصالحة الجماهير بعد التعادل المخيب للآمال أمام سموحة والذي حرم الفريق من الابتعاد بالمركز الثاني وجعل الفارق بينه وبين المقاولون 5 نقاط فقط و8 عن بيراميدز

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المباشر لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري، والمقامة على ستاد القاهرة الدولي.