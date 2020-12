ليفربول وتوتنهام: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

ليفربول 0 × 0 توتنهام

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة...

6' ضغط من ليفربول، وتراجع تام لتوتنهام.

1' بداية الشوط الأول والمباراة...

يبدأ المدرب جوزيه مورينيو بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

هوجو لوريس

بن ديفيز - إريك داير - توبي آلديرفايريلد - سيرج أورييه

بيير إميل هويبيرج - موسى سيسوكو

سون هيونج مين - جيوفاني لو تشيلسو - ستيفين بيرجفاين

هاري كين

البدلاء: لوكاس مورا - سيرخيو ريجيليون - جو هارت - ديلي آلي - جو رودون - تانجي ندومبيلي - هاري وينكس.

