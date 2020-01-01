ليفربول وتوتنهام: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ليفربول ضد توتنهام في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021، والتي يستضيفها ملعب آنفيلد

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ليفربول 0 × 0 توتنهام

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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6' ضغط من ليفربول، وتراجع تام لتوتنهام.

1' بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل توتنهام

يبدأ المدرب جوزيه مورينيو بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

هوجو لوريس

بن ديفيز - إريك داير - توبي آلديرفايريلد - سيرج أورييه

بيير إميل هويبيرج - موسى سيسوكو

سون هيونج مين - جيوفاني لو تشيلسو - ستيفين بيرجفاين

هاري كين

البدلاء: لوكاس مورا - سيرخيو ريجيليون - جو هارت - ديلي آلي - جو رودون - تانجي ندومبيلي - هاري وينكس.

Rhys Williams makes his debut against Kane and Son 👀



The teams are IN 👇 #LIVTOT pic.twitter.com/bXh1BAphUs — Goal (@goal) December 16, 2020

تشكيل ليفربول

يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - فابينيو - ريس ويليامز - ترينت أليكساندر آرنولد

جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - كورتيس جونز

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

البدلاء: كاويمين كيليهر - ديفوك أوريجي - نيكو ويليامز - أليكس أوكسليد تشامبرلين - نابي كيتا - ناثانيل فيليبس - تاكومي مينامينو.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2021 والقنوات الناقلة

يحتل السبيرز الذي قدم حتى الأن أداء قوي في هذا الموسم ويحتل المركز الأول في البريميرليج برصيد 25 نقطة متعادلاً مع ليفربول في النقاط ويسبقه فب الترتيب بفارق الأهداف.

أهلاً ومرحبًا بكم في البث المباشر لمباراة ليفربول ضد توتنهام في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-21.