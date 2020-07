مان سيتي ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

مانشستر سيتي 4 × 0 ليفربول

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

84' علامات الغضب تبدو على ساديو ماني بعد استبداله من قبل كلوب ونزول مينامينو مكانه، بوادر أزمة؟

81' تمريرة رائعة طولية من محرز باتجاه رأس دي بروين، ولكن رأسيته رغم تقدم أليسون جاءت خارج المرمى.

79' محررررررررررررررز! الدولي الجزائري يضيع فرصة الخامس بعد تسديدة بقدمه اليُمنى لكن أليسون كان لها بالمرصاد.

71' استراحة لالتقاط الأنفاس وجواو كانسيلو ونيكولاس أوتاميندي يستعدان للنزول في المباراة لمانشستر سيتي.

65' ستيرليييييييييييييييينج يحرز الهدف الثاني له والرابع للسيتي! دي بروين بتمريرة حريرية أخرى وستيرلينج يراوع روبرتسون ويسددها ترتطم بتشامبرلين وتسكن الشباك.

64' ليفربول يتحسن ويسيطر الآن على الكرة ولكن من دون خطورة حقيقية على مرمى إيديرسون، هل يقلص زملاء صلاح الفارق أم يخطف السيتيزنز هدف رابع من المرتدات؟

56' تسديدة أرنولد تأتي بجوار القائم، جوارديولا يرد على ضغط ليفربول بإقحام رياض محرز بدلًا من جابريل جيسوس.

55' ركلة حرة لليفربول من على حدود منطقة الجزاء بعد دفع من والكر لماني، مطالبات بأن تكون ركلة جزاء وليست من على الخط، تقنية الفيديو قررت أنها من خارج المنطقة.

50' فان دايك ينقذ ليفربول من الرابع! تمريرة أرضية مميزة من دي بروين وجدت قدم فودين ومرت من أليسون لكن التقطها فان دايك من على خط المرمى.

49' فرررررررصة جديدة للسيتي، تسديدة من ستيرلينج بعد اختراق لمنطقة الجزاء لكن فابينهو لمسها وجاءت بجوار القائم، سيتي أقرب للرابع ليفربول خارج الخدمة!

48' جابريل جيسوس كاد أن يضيف الهدف الرابع، قطع رمية تماس بالخطأ من أرنولد ثم سددها بيسراه لكنها جاءت سهلة في يد أليسون.

46' بداية الشوط الثاني.. تبديل لليفربول بنزول تشامبرلين في محل جو جوميز

48' نهاية الشوط الأول بهيمنة مطلقة لمانشستر سيتي وتقدم بثلاثية نظيفة، نلتقي معكم في الشوط الثاني..

45' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول مانشستر سيتي! الثالث عن طريق فودين!

40' ليفربول متراجع جدًا ومانشستر سيتي الأفضل، دي بروين كاد أن يضيف الهدف الثالث، الأمور ليست على ما يرام لكتيبة يورجن كلوب.

34' جووووووووووووووووووووووووووووووووووول! رحيم ستيرلينج يحرز الهدف الثاني لمانشستر سيتي بعد اختراق من فودين وتمريرة مثالية له داخل منطقة الجزاء، ليقوم ستيرلينج بمراوغة جو جوميز ووضع الكرة في شباك أليسون.

33' صلااااااح مرة أخرى! كاد أن ينفرد بإيديرسون لكن الحارس البرتغالي خرج مبكرًا ولحق بالكرة قبل أن يتسلمها صلاح، ليفربول يتحسن.

31' ليفربول كاد أن يتعادل بكرة أكثر من رائعة، ماني يلعب عرضية من اليمين إلى فابينهو في اليسار ليمررها إلى صلاح داخل منطقة الجزاء، لكن جارسيا لحق بالكرة قبل وصولها للملك المصري.

29' تمريرة أقل ما توصف بالأسطورية من كيفن دي بروين وجابريل جيسوس يتسلمها على الجبهة اليُمنى لكنه يعجز عن تسديدها بصورة جيدة.. سيتي جيد ويبدو أنه سيحرز هدفًا ثانيًا.

24' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول! دي بروين يسدد الكرة في الزاوية اليُمنى ويعلن تقدم سيتي بهدف نظيف.

23' ركلة جزاء لمانشستر سيتي! رحيم ستيرلينج تمت عرقتله من جو جوميز بعدما احتضنه الأخير داخل منطقة الجزاء.. ركلة جزاء صحيحة، هل يحرز دي بروين الهدف الأول للسيتي؟

12' عرضية مميزة من ميندي كانت في حاجة إلى لمسة لتسكن شباك أليسون لكن لم يستطع فعلها جيسوس ومرت بجوار فودين أيضًا.. التعادل السلبي هو الحاضر..

10' ماني يُهدر فرصة هدف محقق بعد عرضية مثالية من أرنولد لكن رأسيته جاءت ضعيفة بجوار المرمى.

9' ليفربول هو الطرف الأفضل حتى الآن، السيطرة له واستغلال المساحات الكبيرة في دفاعات سيتي لكن بخطورة أقل.. هل يحرز الريدز هدف التقدم المستحق؟

3' صلااااااااااااااااح! استلام عالمي من صلاح بالصدر وتسديدة لكن إيديرسون يتصدى لها ويحرم ليفربول من التقدم، حاول ماني إكمال الكرة لكن إيدريسون تصدى لها مرة أخرى.

2' هدف ملغي لمانشستر سيتي! جابريل جيسوس ينفرد بمرمى أليسون ويحرز هدفًا لكن الحكم يلغيه بدعوى التسلل وتقنية الفيديو تؤكد القرار.

1' استحواذ لمانشستر سيتي ومحاولة بناء الهجمة، ليفربول بدوره يضغط محاولًا قطع الكرة.

الآن تنطلق المباراة! قمة مشتعلة في البريميرليج.. من سيحقق الانتصار؟

الآن يقوم لاعبو مانشستر سيتي بممر شرفي لليفربول في بادرة استثنائية قبل بداية المباراة باعتبار الريدز بطلًا للبريميرليج، وكما جرى العرف يجب الاحتفاء به.

تنطلق المباراة في تمام التاسعة والربع بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.. سنكون معكم منذ اللحظات الأولى وحتى النهاية.. تابعونا.

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد

جورجينيو فينالدوم - فابينهو - جوردان هندرسون

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

البدلاء: أوكسليد تشامبرلين - هارفي إليوت - نابي كيتا - ديفوك أوريجي - كيرتس جونز - جيمس ميلنر - نيكو ويليامز - تاكومي مينامينو - أدريان

