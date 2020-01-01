ريال مدريد وفالنسيا: مباشر لحظة بلحظة
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فالنسيا 0 × 0 ريال مدريد
تغطية مباشرة لحظة بلحظة
تشكيل فالنسيا
يبدأ المدرب خافيير جارسيا بالتشكيل التالي...
التشكيل | 4-4-2
خاومي دومينيك
خوسيه جايا - هوجو جيامون - جابريل باوليستا - دانييل فاس
دينيس تشيرشيف - أوروش راتشيتش - كارلوس سولير - يونس موسى
لي كانج - ماكسي جوميز
💥 Our XI vs. @realmadriden ⚽️ pic.twitter.com/QbBgPp51ox— Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf_en) November 8, 2020
البدلاء: كريستيان ريفيرو - كوبا كويندريدي - كيفين جاميرو - مانو فاييخو - جونسالو جيديش - أليكس بلانكو - جيسون - توني لاتو - إلياكيم مانجالا - روبين سوبرينو.
تشكيل ريال مدريد
يبدأ زين الدين زيدان بالتشكيل التالي...
التشكيل | 4-3-3
تيبو كورتوا
مارسيلو - سيرخيو راموس - رافاييل فاران - لوكاس فاسكيز
لوكا مودريتش - كاسيميرو - إيسكو
ماركو أسينسيو - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور
البدلاء: سيرخيو سانتوس - مارتين أوديجارد - توني كروس - لوكا يوفيتش - دييجو ألتوبي - رودريجو - أندري لونين - فيرلاند ميندي - ماريانو دياز.
📋✅ Our starting XI 🆚 @valenciacf_en ! #RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/sHuLEvHxBB— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) November 8, 2020
ووجبت الإشارة إلى أن الريال يحتل المركز الثاني برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر ريال سوسييداد، مع وجود مباراة مؤجلة من الجولة الأولى للميرينجي.
فالنسيا على النقيض، حيث قام ببيع عدد كبير من نجومه وبات يعتمد على لاعبين شباب، الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير في النتائج جعله يحتل المرتبة الثالثة عشر برصيد 8 نقاط فقط.
النادي الملكي على الصعيد المحلي يعيش أفضل فتراته بعد أن انتصر في الكلاسيكو على برشلونة ثم سحق قادش بأربعة أهداف مع عودة إدين هازارد بكل قوته في الآونة الأخيرة.
أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة ريال مدريد وفالنسيا المقام على الميستايا، وذلك في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2020-21.