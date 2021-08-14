الهلال ضد الطائي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال ضد الطائي في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2022، والمقامة في ستاد الملك فهد الدولي

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الهلال 1 × 0 الطائي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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95' نهاية الشوط الثاني والمباراة.

94' دخول جحفلي بدلاً من جوميس.

90' عرضية من اليسار عن طريق ناصر الدوسري مرت من الجميع ووصلت لصالح الشهري الذي قابل الكرة برأسية مرت للشباك من على يسار لوكوف.

90' جوووووووووووووووووووووول أول للهلال عن طريق صالح الشهري..

88' دخول محمد عطية وحامد فلاته بدلاً من عبد العزيز الحرابي وفهد الجهني.

84' عبد الوهاب جعفر يدخل بدلاً من محمد حرزان.

80' الدوسري يرسل عرضية من اليسار تمر من جوميس وتصل لكارييو الذي يقابلها بتسديدة يسارية، تتهادى باتجاه المرمى وتمر من لوكوف وترتطم بالقائم.

79' استحواذ هلالي معتاد على الكرة وتراجع من الطائي.

72' خطيييييييرة للهلال بعرضية من اليمين عن طريق البريك، تصطدم بالدفاع وتتحول الكرة للمرمى، لكن لوكوف في الموعد.

70' عرضية من البريك تمر من الشهري ثميقابلها جوميس بتسديدة تمر عالية إلى ضربة مرمى.

68' أسامة الخلف يدخل بدلاً من محمد الثاني.

67' صالح الشهري يدخل بدلاً من ماريجا ومحمد كنو بدلاً من عطيف.

66' خطيييييييييييييرة للهلال بتسديدة من أمام منطقة الجزاء عن طريق جوميس، يعترضها الحارس لوكوف ببراعة.

65' الحكم يوقف اللعب ثم يشير إلى عدم وجود ركلة جزاء.

64' كارييو يستلم كرة على اليمين ثم يضم ويمرر كرة لماريجا الذي يحاول الوصول لها من خلف بيريرا، لكنه يسقط ويطالب عناصر الهلال بركلة جزاء.

57' حرزان ينطلق بالكرة حتى يقترب من منطقة جزاء الهلال فيتدخل عليه سالم من الخلف، وخطأ للطائي.

57' سالم الدوسري يدخل بدلاً من فييتو.

55' عرضية رااااااائعة من اليمين عن طريق البريك، يبعدها مارتن ألفيش من على رأس جوميس.

53' فييييييييتو يستقبل عرضية أرضية من كاريو من اليمين بتسديدة من أمام الحارس، تعترضها العارضة من جديد.

51' رد سريع من الطائي بتدرج بالكرة حتى تصل لموسونا الذي يرسل تسديدة من يمين منطقة الجزاء تمر عالية عن مرمى المعيوف.

50' تصوييييييبة من جوميس من يسار منطقة الجزاء تعترضها العارضة.

47' بداية قوية للهلال في محاولة للوصول لمرمى الطائي.

46' بداية الشوط الثاني..

48' نهاية الشوط الأول..

45' فييتو ضم في اليسار ويرسل تسديدة تصطدم بالدفاع، فتصل الكرة لماريجا اليرسل تسديدة يبعدها مجرشي ببراعة.

40' أمامية للطائي ينطلق لها الحرزان في اليمين في سباق سرعة مع البليهي، والأول يصل للكرة أولاً فيتدخل عليه البليهي بقوة، وخطأ وإنذار على الهلال.

35' مباراة رائعة يقدمها الطائي حتى الآن، ورغم استحواذ الهلال على الكرة إلا أنه لا خطورة على المرمى حتى الآن.

30' الجميري يفتك كرة في مناطق الهلال ويراوغ أكثر من لاعب ثم يرسل تسديدة يسارية من على يسار القوس تمر بعيدة إلى ضربة مرمى.

29' كرة أمامية من مجرشي تصل للجهني الذي ينطلق بها في مناطق الهلال، فيظهر له البليهي ويبعد الكرة.

22' ضغط الهلال لا ينتهي، وصلابة الطائي ليس لها حدود.

17' هدوء في نسق اللقاء في هذه الأثناء، والهلال أفضل نسبيًا.

11' بطاقة صفراء أولى في المباراة يتحصل عليها عبد العزيز مجرشي بعد تدخل قوي على البريك.

8' جوميس يرسل كرة رائعة لماريجا الذي ينطلق بها حتى يدخل يسار منطقة الجزاء، حيث يقف على كرته ثم يرسل تسديدة أرضية تصطدم بالشباك من الخارج.

5' خطييييييييييييرة للهلال بعرضية من اليسار عن طريق ناصر الدوسري، يقابلها جوميس بتسديدة رائعة يطير لها لوكوف ويبعدها ببراعة.

1' بداية المباراة..

تشكيل الطائي

يبدأ المدرب محمد الكوكي بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

مارتين لوكوف

حسن الجبيري - لوساو - مارسيلو - عبد العزيز مجرشي

عبد العزيز الحرابي - جوميس كليمون

فهد الجهني - نوليدج موسونا - محمد حرزان

محمد الثاني

البدلاء: بدر الخمعلي - محمد العقل - أسامة الخلف - محمد مرزوق - محمد عطية - عبد الوهاب جعفر - عبد الكريم السلطان - حامد فلاته

تشكيل الهلال

يبدأ المدرب ليوناردو جارديم بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-4-2

عبد الله المعيوف

ناصر الدوسري - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

لوسيانو فييتو - عبد الله عطيف - جوستافو كوييار - أندريه كارييو

بافيتمبي جوميس - موسى ماريجا

البدلاء: حبيب الوطيان - متعب المفرج - مد الله العليان - محمد جحفلي - محمد كنو - مصعب الجوير - سالم الدوسري - عبد الله رديف - صالح الشهري.

أما الطائي الوافد الجديد للدوري السعودي للمحترفين، يطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام الهلال، لبداية موسمه بدفعة معنوية قوية.

الزعيم تحت قيادة مدربه الفرنسي ليوناردو جارديم، يريد بداية الموسم بقوة، لبداية المنافسة على اللقب مبكرًا، والتكشير عن أنيابه لباقي المنافسين.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الهلال ضد الطائي ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين 2021-22، والتي يستضيفها ستاد الملك فهد الدولي.