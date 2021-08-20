الهلال ضد التعاون: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال ضد التعاون في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2022..

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التعاون 1 × 0 الهلال

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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76' فهد الرشيدي يتعرض لإصابة فيخرج ويدخل ريان الموسى بدلاً منه.

75' الشهري يتوغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء في هجمة خطيرة للهلال، لكنها تطول منه وتخرج إلى ضربة مرمى.

71' البليهي يتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل على تاومبا.

71' صالح الشهري يدخل بدلاً من جوميس، هل يكون منقذ الهلال كما كان في مباراة الطائي؟

69' صفراء جديدة للتعاون يتحصل عليها سانتوس..

65' عون السلولي يدخل بدلاً من نواف الصبحي، وطارق محمد بديل ليزيد البكر.

64' عرضية أرضية هلالية من كاريو تجد دفاع التعاون كالعادة.

60' ياسر الشهراني يدخل بدلاً من العليان.

60' خطأ للهلال من اليمين ينفذه الفرج بعرضية يبعدها الدفاع وترتد الكرة لجوميس الذي يرسل تسديدة تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.

57' كاريو ينفذ الركنية بعرضية يقابلها جانج هيون سو برأسة تمر بعيدة إلى ضربة مرمى.

57' تمريرة رااااااااااااائعة في اليمين من كاريو لماريجا الذي يرسل عرضية يبعدها الدفاع لركنية.

55' فهد الرشيدي يدخل بدلاً من كاكو..

53' حصار هلال قوي وتراجع للتعاون إلى منطقة جزائه في هذه الأثناء.

52' كاريو يمرر كرة لماريجا الذي يحاول التخلص من كادش في يسار منطقة الجزاء، لكن الأخير يبعد الكرة.

48' كارييو ينطلق بالكرة في اليمين ثم يتبالها مع ماريجا ويرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

46' بداية الشوط الثاني..

دخول سلمان الفرج بدلاً من محمد جحفلي..

49' الحكم لا يتأخر ويطلق صافرة النهاية..

48' استحواذ سلبي من التعاون على الكرة في هذه الأثناء انتظارًا لصافرة الحكم.

45' كارييو يرسل عرضية من اليمين يبعدها الدفاع على مرتين، فيلحق ماريجا بالكرة في اليسار ويحولها لعرضية ثانية يبعدها الدفاع من جديد.

44' ضغط هلالي في في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، والتعاون متراجع للحفاظ على التقدم.

41' أميسي يحصل على البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة في اقل من 5 دقائق.

39' خطيييييييييرة للهلال بعرضية يحولها ماريجا للمرمى، لكن كاسيو في الموعد.

37' تاوامبا يعترض فيرفع الحكم البطاقة الصفراء في وجهه.

37' نواف الصبحي يتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على سالم الدوسري.

33' محاولات هلالية للوصول لمرمى كاسيو، لكن تنظيم التعاون يحول دون ذلك حتى الآن.

27' كرة أمامية للتعاون ينطق لها تاوامبا ويسبقه لها المعيوف على قوس منطقة الجزاء، فيشتت الكرة التي تصطدم بالبليهي وتمر منه وتصل لتاومبا، فيتابعها بتسديدة تسكن الشباك.

27' جووووووووووووووووووووووووووووووووول للتعاون عن طريق تاوامبا.

24' ضغط الهلال يعود وتراجع التعاون انتظارًا للمرتدات.

19' ركلة حرة من على يسارقوس منطقة جزاء الهلال ينفذها كاكو بتسديدة تمر إلى ضربة مرمى.

16' سالم ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية تصل لماريجا الذي يضغط عليه سانتوس ويبعد الكرة.

بعد العودة لتقنية الـVAR.. حكم المباراة يقرر إلغاء هدف التعاون الأول #التعاون_الهلال#قنوات_SSC pic.twitter.com/eGnRJyqFsJ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 20, 2021

15' الحكم ينتظر قرار الفيديو الذي يؤشر على صحة قراره..

14' كرة أمامية للتعاون وصلت لتاوامبا الذي انفرد بالمعيوف وأرسل تسديدة أرضية سكنت الشباك، ثم أشار الحكم إلى تسلل عليه.

14' جوووووووووووووول ملغي للتعاون عن طريق تاوامبا.

10' عرضية من اليسار عن طريق كارييو يبعدها الدفاع.

5' الهلال مستحوذ منذ بداية المباراة، وتراجع للتعاون.

1' بداية المباراة...

تشكيل الهلال

يبدأ المدرب ليوناردو جارديم بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-4-2

عبد الله المعيوف

مد الله العليان -جانج هيون سو - علي البليهي - محمد البريك

سالم الدوسري - جوستافو كوييار - محمد جحفلي - أندريه كارييو

بافيتمبي جوميس - موسى ماريجا

تشكيل التعاون

يبدأ المدرب إل مايستور بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

كاسيو

حسن كادش - نواف الصبحي - إيجور سانتوس - يزيد البكر

سيدريك أميسي - ساندرو مانويل

سميحان النابت - كاكو - محمد أبوسبعان

ليندر تاوامبا

📋 تشكيلة #الذئاب 🐺 أمام "الهلال" في الجولة الـ 2 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين . #يارب_وفق_تعاونا 💛 pic.twitter.com/TEvrWLE4ZD — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) August 20, 2021

بينما فرط التعاون في فوز على حساب الحزم، وتعادل معه بثلاثة أهداف لكل فريق بعدما كان متقدم عليه بهدفين لهدف، ويريد تصحيح المسار والخروج بنتيجة إيجابية أمام الزعيم.

الهلال نجح في تحقيق فوزًا هامًا وثمينًا في الجولة الأولى بالوقت القاتل، في إطار حملته للحفاظ على لقبه، وسيهدف للخروج من المباراة بالنقاط كاملة.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الهلال ضد التعاون ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين 2021-22.