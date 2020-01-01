الزمالك والاتحاد السكندري: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك في الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز، والتي تقام في استاد برج العرب

اضغط هنا لتغطية للدخول إلى مركز المباراة

الاتحاد 0 × 1 الزمالك

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

المزيد من الفرق

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

48' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول..

47' عرضية من اليسار عن طريق الغندور يبعدها أبو جبل ببراعة.

46' زيزووووووووووو يخدع دفاع الاتحاد ويرسل تسديدة أرضية من يمين منطقة الجزاء يبعدها عماد السيد.

جووووول! فرجاني ساسي يحرز الهدف الأول للزمالك، الزمالك ١-٠ الإتحاد السكندري. pic.twitter.com/smoBbbZg6L — SC (@ZSCOfficial) August 10, 2020

هذه هي المباراة الثانية الرسمية للزمالك بعد العودة من توقف فيروس كورونا الطويل، حيث خاض الفارس الأبيض مباراة أمام المصري وتمكن من الفوز فيها بهدف نظيف جعلوه يرتقي إلى المركز الثاني برصيد 34 نقطة مؤقتًا.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك في الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على استاد برج العرب.