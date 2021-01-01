بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي وضمك في الدوري السعودي 2020-21

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي السعودي ضد ضمك في ختام الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021، والتي يستضيفها ستاد الملك عبد العزيز

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الأهلي 1 × 0 ضمك

يستضيف الأهلي السعودي نادي ضمك في الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021، وذلك في ستاد الملك عبد العزيز.

🔗 — بث مباشر لمباراة #الاهلي_ضمك (الجولة الـ22) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عبر الرياضية 1️⃣

https://t.co/ELfUjHbvfX — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 6, 2021

يعيش النادي الأهلي أوقاتًا صعبة بعد بدايته القوية للدوري السعودي هذا الموسم، فالراقي لم يفز في آخر 4 مباريات له في الدوري، واكتفى بنقطة التعادل في الديربي ضد الاتحاد ثم أمام العين، وذلك قبل الخسارة المذلة في الكلاسيكو ضد الشباب بالثلاثة والهزيمة في الجولة السابقة من الفيصلي بهدفين لهدف.

مازال الأهلي السعودي منافسًا على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان رغم إخفاقات الجولات الأخيرة، فهو في المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، وتفصله عن الشباب المتصدر 10 نقاط.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

على الجانب الآخر، يعاني نادي ضمك بشدة منذ بداية الموسم، وهو متواجد في المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويحتاج للفوز على الراقي في محاولة للخروج من منطقة الخطر.

تشكيلة النادي الأهلي السعودي

يستمر غياب ليوبومير فيسا ومعتز هوساوي عن الأهلي السعودي في مباراة ضمك للإصابة بتمزق عضلي، كذلك حسين المقهوي الذي بدأ برنامجه التأهيلي بعد الجراحة في أنفه.

التشكيل | 4-1-4-1

محمد العويس

لوكاس ليما - محمد آل فتيل - محمد الخبراني - عبد الله حسون

نوح الموسى

عبد الرحمن غريب - علي الأسمري - إدريس فتوحي - سلطان مندش

عمر السومة

البدلاء: محمد الربيعي - عبد الباسط هندي - هاني الصبياني - ألكساندرو ميتريتسا - محمد المجحد - مهند عسيري - يزيد البكر - سلمان المؤشر - طلال عبسي.

تشكيلة نادي ضمك

يغيب عن نادي ضمك في مباراة الأهلي الحارس الاحتياطي محمد المحاسنة، وذلك بعد تعرضه لإصابة في عضلة السمانة في الساق اليمنى.

التشكيل | 4-1-4-1

مصطفى زغبة

عبد الله العمار - سيرخيو فيتور - فاروق شافعي - عارف آل حيدر

بدر منشي

وليد حزام - دوماجوي أنتوليتش - منصور حمزي - كونستانتين بوديسكو

إيميليو زيلايا

البدلاء: إبراهيم النخلي - أيمن الحجيلي - محمد عطية - عبد العزيز مجرشي - محمد محسن - مهند النجعي - محمد المحاسنة - عبد الرحمن الريو - أماهل بيليجرينو.

الهدف الأول للأهلي عن طريق عبد الرحمن غريب في الدقيقة 13