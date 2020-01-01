الأهلي ضد الإنتاج الحربي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز، والتي تقام في استاد السلام

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الإنتاج الحربي 1 × 0 الأهلي

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50' تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الأول.

48' السولية يتوغل بالمرة في اليسار بمهارة عالية ثم يرسل تسديدة أرضية تعبر ضعيفة إلى ضربة مرمى من على يمين يحيى.

45' معلول يتوغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية أرضية من تحت الضغط تصل سهلة ليد الحارس.

44' خطييييييييرة للإنتاج الحربي بعرضية من ركنية من على يمين الشناوي، ينفذها عفيفي للمرمى مباشرة، لكن حارس منتخب مصر الأول يبعد الكرة بقبضته.

42' يحيى يتعرض لإصابة ويسقط، فيوقف الحكم اللعب لعلاجه.

42' ركنية من اليسار ينفذها أفشة بعرضية تربك الدفاع وتصل لديانج الذي يرسل تسديدة يبعدها يحيى من جديد.

41' الراااااااااااااااااائع أحمد يحيى ينقذ مرماه من تسديدة على يمينه من أفشة من الضربة الحرة.

40' خطأ للأهلي من على حافة منطقة الجزاء على يسار القوس بعد تدخل من دويدار على معلول.

38' عرضية راااااائعة من معلول على رأس مروان الذي يحول الكرة للمرمى، لكنها تمر إلى خارج الملعب بمحازاة القائم الأيمن.

36' أفشة ينطلق بالكرة ثم يرسل تسديدة قوية يمسكها يحيى على مرتين.

مولر يسجل الهدف الثاني له والرابع لبايرن ميونخ في برشلونة

33' الحكم يشير للاعبين بالعودة ويستأنف المباراة.

جنابري يسجل الثالث لبايرن ميونخ والنتيجة الآن 3-1 والدقيقة 30 من عمر المباراة.

أما الإنتاج الحربي يقع في المركز الثامن برصيد 23 نقطة وتعادل في المباراة الأخيرة مع طلائع الجيش تعادل إيجابي بهدف واحد لكل فريق، وسيكون أمام طارق يحيى المدير الفني للفريق مهمة صعبة أمام الأهلي .

يتصدر الحمر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وأقرب منافسيه نادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 34 نقطة ولديه مباراة غداً، وصعد رصيد القلعة الحمراء من 49 إلى 52 نقطة بعد الفوز على إنبي ويسعى الآن لحسم اللقب بعد تقديمه لموسم مميز حيث استمر 16 مباراة بدون هزيمة.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على استاد السلام.