ليفربول ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

مانشستر سيتي 0 × 1 ليفربول

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

13' جووووووووووووووول لليفربول عن طريق صلاح بعد أن سدد الكرة على يمين إيدرسون الذي طار لنفس الاتجاه، لكن الكرة سبقته للشباك.

12' ماني توغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء فتدخل عليه دياش بقوة واحتسب الحكم ركلة جزاء..

12' ركلة جزاااااااااااااااء لليفربول...

10' هدوء في نسق اللقاء والكرة في حيازة السيتي..

6' استحواذ للسيتي في هذه الأثناء، وضغط من ليفربول على حامل الكرة لا يتوقف

2' بداية قوية لليفربول في محاولة لفرض السيطرة أو التقدم مبكرًا.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة...

يبدأ بيب جوارديولا بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

جواو كانسيلو - إيميريك لابورت - روبين دياش - كايل ووكر

إلكاي جوندوجان - رودري - كيفين دي بروينه

رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - فيران توريس

THE TEAMS ARE IN 👥#MCILIV pic.twitter.com/M1iFVfniRl