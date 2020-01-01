ليفربول ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة ليفربول ومان سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي 2020-21، والمقامة على ملعب الاتحاد

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مانشستر سيتي 0 × 1 ليفربول

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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13' جووووووووووووووول لليفربول عن طريق صلاح بعد أن سدد الكرة على يمين إيدرسون الذي طار لنفس الاتجاه، لكن الكرة سبقته للشباك.

12' ماني توغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء فتدخل عليه دياش بقوة واحتسب الحكم ركلة جزاء..

12' ركلة جزاااااااااااااااء لليفربول...

10' هدوء في نسق اللقاء والكرة في حيازة السيتي..

6' استحواذ للسيتي في هذه الأثناء، وضغط من ليفربول على حامل الكرة لا يتوقف

2' بداية قوية لليفربول في محاولة لفرض السيطرة أو التقدم مبكرًا.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل مانشستر سيتي

يبدأ بيب جوارديولا بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

جواو كانسيلو - إيميريك لابورت - روبين دياش - كايل ووكر

إلكاي جوندوجان - رودري - كيفين دي بروينه

رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - فيران توريس

تشكيل ليفربول

يبدأ يورجن كلوب بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

أليسون

أندرو روبرتسون - جويل ماتيب - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

جوردان هندرسون - جورجينيو فاينالدوم

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - ديوجو جوتا

محمد صلاح

بينما يحتل مانشستر سيتي المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 11 نقطة من 6 مباريات وله مباراة مؤجلة، وتلقى الفريق هزيمة في مباراة واحدة، وتعادل في مبارتين، وفاز في 3 مباريات، وكانت آخر مباراة خاضها الفريق في بطولة دوري الأبطال حيث فاز بنتيجة 0-3 على نادي أولمبياكوس اليوناني، ويتصدر السيتي أيضاً مجموعته في البطولة برصيد 9 نقاط، ويسعى الفريق في اللقاء القادم أمام الريدز لتقديم أداء مميز ليتمكن من اقتناص نقاط من المباراة لتحسين ترتيبه في الجدول والتمكن من المنافسة على اللقب.

ليفربول هو بطل النسخة السابقة من الدوري الإنجليزي، ويحتل المركز الأول في جدول الموسم الجديد حتى الآن برصيد 16 نقطة من 7 مباريات، حيث تلقى هزيمة في مباراة واحدة، وتعادل في مباراة واحدة، وتمكن من تحقيق الفوز في 5 مباريات، وذلك رغم أن الفريق لم يظهر بشكل جيد وأداء مميز حتى الآن سواء في الدوري المحلي أو في دوري الأبطال، لكنه لم يتوقف ويتصدر مجموعته برصيد 9 نقاط، وتمكن من حسم التأهل مبكراً وطمأن جماهيره ومحبيه في كل مكان، ويأمل الفريق الحفاظ على النتائج الإيجابية ليتمكن من المنافسة وحصد البطولات هذا الموسم.

تمكن نادي ليفربول الإنجليزي من الفوز على نظيره الإيطالي أتالانتا فعلى بنتيجة 5-0، اللقاء أقيم على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز..