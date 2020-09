ليفربول وآرسنال: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول 3 × 1 آرسنال

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

نهاية المباراة، شكرًا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء في مباريات أخرى.

90' ثلاث دقائق وقت محتسب بدلًا من الضائع

87' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول! أخيرًا جوتا يتمكن من الهدف بتسديدة بيمناه ارتطمت في القائم الأيسر ودخلت الشباك.. رصاصة الرحمة.

85' سوء تفاهم بين محمد صلاح وجوتا يحرمهم من تسلم انفراد كاد أن ينهي المباراة تمامًا.

83' جوتا من جديد ينفرد بالمرمى ويسدد بيسراه قوية ولكن في الشباك من الخارج بصورة غريبة

81' البديل جوتا يصوب أول تسديدة له بقميص ليفربول ولكن أتت بعيدًا عن المرمى.

74' أليسون ينقذ انفراد جديد ولكن هذه المرة بخروجه المبكر ولحاقه بالكرة قبل أوباميانج، أزمة كبيرة بسبب المساحات في دفاعات ليفربول.

65' ماني كاد أن يُنهي المباراة بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها بيساره ولكن أتت بجوار القائم بأمتار.

63' لاكازيت من جديد!!!! إهدار غريب بعد كسر مصيدة التسلل والانفراد ولكن أليسون يتألق ويصدر تسديدة لاكازيت الضعيفة.

62' فان دايك يتقدم إلى الأمام ويطلق تسديدة صاروخية ولكن لينو يتصدى لها ببراعة.

58' إهدار غريب جدًا من لاكازيت! انفراد من نصف الملعب ووصل إلى منطقة الجزاء وأراد وضع الكرة من فوق أليسون، لكنها وضعها ضعيفة برعونة شديدة جدًا.

52' الفرصة الأولى الخطيرة لليفربول بعد سلسلة تمريرات انتهت بعرضية من روبرتسون إلى منطقة الستة أمتار ولكن دفاعات الجانرز تعاملت بصورة صحيحة مع الكرة.

50' شبه انفراد من ماني وتسديدة قوية منه ولكن بعيد عن المرمى.

بداية الشوط الثاني، هل ينجح آرسنال في العودة؟

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول على آرسنال بهدفين نظيفين، استراحة ونواصل في الشوط الثاني.

45' دقيقتان وقت محتسب بدلًا من الضائع.

41' تمريرة رائعة من النني إلى ويليان في المساحة على الجبهة اليمنى ثم عرضية مميزة كانت في طريقها لأوباميانج ولكن فان دايك يتدخل في اللحظة الأخيرة وينقذها.

37' ماذا أهدرت يا ميتلاند نيلس! شاكا منحه الانفراد ولكنه بصورة غريبة عجز عن السيطرة على الكرة.

34' روبرتسون يُكفر عن خطأه ويحرز الهدف لليفربول....... جووووووووووووووووووووول من عرضية من أرنولد للجبهة اليُسرى ليتسلمها وهو خالٍ ويضعها في شباك لينو.

30' ليفربول يسيطر على المباراة وتراجع كبير لآرسنال في منتصف ملعبه

27' جووووووووووووووووووووووووووووووووول! الرد سريع من الريدز بمارة محمد صلاح ودخوله لمنطقة الجزاء ثم تسديدة بيسراه تصدى لها لينو لترتد لماني والمرمى خالٍ ويضع هدف التعديل

24' جووووووووووووووووووووووووووووول! من الفرصة الأولى لاكازيت يضع هدف المقدمة لآرسنال بعد عرضية من ميتلاند أخطأ تشتيتها روبرتسون لتصل إلى لاكازيت أمام المرمى ويضعها في الشباك

20' قذيفة من ألكسندر أرنولد لا تصد ولا ترد لكن ترتطم بالعارضة

16' ساديو ماني يُهدر فرصة هدف محقق من داخل منطقة الستة أمتار.

12' الفرصة الأولى لليفربول وفي المباراة ككل، فان دايك برأسية رائعة ولكن دفاع آرسنال يخرجها في اللحظة الأخيرة.

5' إلى الآن يمتلك ليفربول الاستحواذ ولكن من دون خطورة فعلية على المرمى، آرسنال يبدو يعتمد فقط على الهجمات المرتدة.

بداية المباراة!

التشكيل | 3-4-3

بيرند لينو

روب هولدينج - ديفيد لويز - كيران تيرني

هيكتور بيليرين - جرانيت تشاكا - محمد النني - ميتلاند نيلس

ويليان - ألكسندر لاكازيت - بيير أوباميانج

📋 Tonight's team news... 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 @KieranTierney1 starts 🇧🇷 @DavidLuiz_4 returns 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @MaitlandNiles also in XI #️⃣ #LIVARS

🔴 TEAM NEWS 🔴



One change to the starting XI from #CHELIV; Gomez replaces Henderson. Thiago misses out due to a minor fitness issue.#LIVARS