برشلونة ضد نابولي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة ونابولي في إياب دور 16 من دوري أبطال أورويا 2020، والتي تقام على ملعب الكامب نو معقل الكتلان

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برشلونة 3 × 1 نابولي

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بايرن ميونخ أنهى الشوط الأول متقدم بهدفين لهدف على تشيلسي..

52' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول من المباراة.

52' خطييييييييييييرة لنابولي بتوغل من إنسيني في يمين منطقة الجزاء، حيث يرسل عرضية أرضية يشتتها بيكيه.

⚽️ GOAL! 3-1 NAPOLI



A lifeline for ? Lorenzo Insigne pulls one back for Napoli on the stroke of half time at Camp Nou pic.twitter.com/jsje2z58ga — WhoScored.com (@WhoScored) August 8, 2020

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة برشلونة ونابولي في إياب دور 16 من دوريي أبطال أوروبا، والتي يستضيفها ملعب كامب نو.