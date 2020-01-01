برشلونة ضد نابولي: مباشر لحظة بلحظة
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برشلونة 3 × 1 نابولي
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بايرن ميونخ أنهى الشوط الأول متقدم بهدفين لهدف على تشيلسي..
52' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول من المباراة.
52' خطييييييييييييرة لنابولي بتوغل من إنسيني في يمين منطقة الجزاء، حيث يرسل عرضية أرضية يشتتها بيكيه.
⚽️ GOAL! Barcelona 3-1 NAPOLI— WhoScored.com (@WhoScored) August 8, 2020
A lifeline for Napoli? Lorenzo Insigne pulls one back for Napoli on the stroke of half time at Camp Nou pic.twitter.com/jsje2z58ga
أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة برشلونة ونابولي في إياب دور 16 من دوريي أبطال أوروبا، والتي يستضيفها ملعب كامب نو.