الجزائر ونيجيريا: مباشر لحظة بلحظة

الجزائر 0 × 0 نيجيريا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

9' مستحوذ رغم التقدم، ونيجيريا متراجع تمامًا

6' ركنية للجزائر من اليسار نفذت بعرضية على رأس بن سبعيني الذي أرسل رأسية اصطدمت بالدفاع، ثم ارتدت له الكرة وتابعها بتسديدة يسارية سكنت الشباك.

6' جوووووووووووووووول أول للجزائر عن طريق رامي بن سبعيني..

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

سيبدأ المدرب جمال بلماضي بالتشكيل التالي..

يبدأ النسور بالتشكيل التالي..

How we line up tonight #NGAALG #SoarSuperEagles #Team9jaStrong pic.twitter.com/qmHEmMDTAq